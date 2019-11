Thomas Lüthi a été cette saison l'un des rares pilotes capables de se battre avec Álex Márquez pour le titre. Le Bernois vise désormais la deuxième place du Championnat du Monde, actuellement occupé par Brad Binder, qui, grâce à deux succès consécutifs, dispose de quatre points d'avance sur le pilote du team Dynavolt Intact GP.

Lüthi, bien qu'âgé de 33 ans, a derrière lui une très longue carrière faite de nombreux succès, comme le Championnat du Monde 125 remporté en 2005. Il compte actuellement 17 victoires et 64 podiums au Championnat du Monde. Motorsport.com Suisse l'a interviewé de manière exclusive, et effectué avec lui un petit retour sur sa saison.

Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle équipe ?

Je me sens vraiment bien, très bien. L'an dernier, j'étais heureux d'avoir cette opportunité de revenir en Moto2 dans une si bonne équipe, aussi professionnelle, composée de gens aussi bien préparés.

Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la saison dernière ?

Un peu tout. Ma situation est devenue difficile dès le début de l'année dernière en raison des problèmes politiques au sein de l'équipe et le sport n'était plus au centre de tout, ce qui est le plus important. Mon travail était très difficile, j'étais donc vraiment en difficulté, et dans une situation qui était compliquée pour moi.

A quoi ressemble cette nouvelle Moto2 pour vous ? Pouvez-vous expliquer les différences avec la moto que vous avez pilotée il y a deux ans ?

Pour commencer, le moteur est nouveau. Les nouvelles Moto2 sont très proches et très compétitives et vous pouvez mettre beaucoup plus les gaz grâce à ce nouveau moteur. Je pense que l'on peut dire que c'est un bon pas dans la bonne direction. Maintenant, nous avons davantage d'électronique et des motos plus puissantes. Le temps au tour sur la plupart des pistes est plus rapide, ce qui est incroyable, et très positif pour les pilotes et les équipes.

Pensez-vous qu'il y ait potentiellement des jeunes pilotes suisses qui pourront remporter des titres à l'avenir ? Pouvez-vous nous donner un nom ?

Ce n'est pas une situation facile pour les nouveaux talents en Suisse. Il y a Jason Dupasquier, qui pourrait bientôt faire son entrée dans le Championnat du Monde. J'essaie de le soutenir, c'est vraiment un type bien et très talentueux. Pour le titre, je ne sais vraiment pas quoi vous dire car dans un avenir proche, nous n'aurons pas de coureurs suisses véritablement établis en Championnat du Monde.

Vous avez d'abord été adversaire puis coéquipier de Morbidelli, que pensez-vous de lui ?

Franco est un bon gars, même quand nous nous sommes battus pour le titre, j'ai pu voir qu'il était un pilote fort, et un gars spécial. Nous avons vécu cette compétition d'une manière particulière en tant que coéquipiers.

On parle beaucoup d'une retraite possible pour Valentino Rossi. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le MotoGP ?

Valentino Rossi est très important pour ce sport. Un jour, il annoncera qu'il veut prendre sa retraite et nous penserons sûrement que nous ne pourrons pas vivre sans lui. Certes, beaucoup de choses vont changer, mais à la fin, le spectacle continuera sans lui. Il y a d'autres gars qui ont le caractère de Valentino. Valentino Rossi va certainement manquer à tout le monde, mais je le répète, le spectacle doit continuer.

Pensez-vous qu'il y ait un pilote qui puisse battre Marc Marquez ?

Il y a bien entendu d'autres pilotes très performants. Dovizioso l'a battu plusieurs fois dans le dernier virage. C'est possible, mais il est d'un niveau différent de tous les autres, et c'est ce que je pense. Si je regarde les pilotes en MotoGP, je me concentrerai certainement sur Marc, il a son propre style et un très haut niveau.

Vous avez couru contre Marc et Alex Marquez, lequel est le plus fort ?

Je ne sais pas, question difficile, les deux Marquez sont sûrement très forts. En ce moment, Alex est très fort, il dispose d'un package très fort avec la moto et l'équipe.

Quel a été l'adversaire le plus dur de votre carrière ?

En 2005, l'année du Championnat du Monde, je dirais Mika Kallio, qui était un compétiteur très fort.

Où vous reverrons-nous la saison prochaine ?

Je vais rester où je suis [en Moto2], j'ai un contrat ici et je suis vraiment heureux de rester. Je pense que nous serons très performants l'année prochaine.