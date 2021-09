Tony Arbolino rejoindra Marc VDS en 2022

Marc VDS a son premier pilote pour la saison 2022. L'équipe a annoncé l'arrivée de Tony Arbolino en provenance d'Intact GP, avec qui il dispute sa première saison en Moto2. L'Italien a fait son arrivée en Championnat du monde en 2017, dans la catégorie Moto3. Ses résultats ont d'abord été modestes mais il a progressé année après année, avec deux poles en 2018 et deux succès l'année suivante. Il n'a gagné qu'une course l'an dernier mais il a pris la deuxième place du championnat, derrière Albert Arenas.

Après ses 12 premières courses en Moto2, Arbolino occupe la 16e position du championnat, avec une quatrième place pour meilleur résultat. Il essaiera de faire mieux avec Marc VDS : "Je suis vraiment très heureux de faire partie de ce projet", se réjouit le Milanais. "Je pense que c'est une excellente opportunité de progresser et de continuer à avancer dans ma carrière. J'ai choisi cette équipe précisément parce que je pense qu'elle est l'une des meilleures de la catégorie et qu’entre nous le courant est tout de suite passé. Ils m'ont apprécié et je les ai aussi appréciés, c'est quelque chose de très important pour moi."

"J'avais besoin de ce changement, et je suis fier que Marc van der Straten et son équipe m'aient fait confiance pour les représenter. Je vais faire de mon mieux pour démontrer mon talent et je vais travailler dur pour obtenir les meilleurs résultats possibles. L'objectif sera de me battre régulièrement avec les pilotes les plus rapides de la catégorie pour lutter pour le podium et la victoire."

Marc van der Straten se réjouit de l'arrivée du vice-Champion 2020 du Moto3 : "C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir dans notre équipe un jeune et talentueux pilote comme Tony Arbolino", souligne le patron de l'équipe belge. "Nous sommes très motivés à l'idée de l'accompagner dans sa progression dans la catégorie Moto2 et de vivre ensemble de grands succès. Nous savons qu'il a un fort potentiel et la capacité de se battre et de se mesurer à n'importe quel adversaire. Nous sommes impatients de nous lancer dans cette nouvelle aventure avec un pilote qui partage notre philosophie et notre manière de travailler."

Marc VDS n'a pas encore annoncé l'identité de son deuxième pilote. L'équipe fait rouler Sam Lowes et Augusto Fernández depuis l'an passé mais le second est attendu dans le team Ajo pour faire équipe avec Pedro Acosta, révélation de la saison en Moto3.