Il y a 11 ans - La première victoire de Viñales au Mans

À 14 heures cet après-midi, Maverick Viñales prendra le départ du Grand Prix de France MotoGP, toujours en quête de performance au guidon de son Aprilia. Il y a 11 ans, jour pour jour, il se trouvait sur cette même grille de départ, une première pour lui sur le circuit du Mans, et il s'apprêtait à s'imposer pour la première fois de sa carrière au niveau mondial.

"Je me souviens plutôt bien de cette journée. Je pense que ça a été le lancement de ma carrière car au début c'était un jeu, mais à partir du moment où j'ai gagné, j'ai vu que je pouvais faire de bonnes choses et commencer à avoir une mentalité très solide pour être tout le temps aux avant-postes. Ça a beaucoup changé ma façon d'aborder les courses", a-t-il déclaré lors d'un entretien à Motorsport.com en marge du Grand Prix de France.

"Je me souviens même de ce que j'ai mangé ! [rires] Il y a des courses dont on se souvient en détail car elles sont vraiment ancrées dans notre mémoire et elles sont de bons souvenirs", a-t-il ajouté, heureux de ce lien qui l'unit à un circuit aussi emblématique que celui du Mans. "J'ai quelque chose avec les endroits historiques, parce que j'ai gagné au Mans, mais aussi à Assen... Normalement, ces pistes sont les meilleures pour moi, c'est fantastique !".

Le dimanche 15 mai 2011, Maverick Viñales a alors 16 ans et 123 jours. Il vient d'arriver en Championnat du monde 125cc au sein de l'équipe Blusens Aprilia, et s'est déjà fait remarquer en piste. Neuvième dès son premier Grand Prix au Qatar, il a abandonné à Jerez mais a terminé au pied du podium au Portugal et occupe la septième place du championnat lorsqu'il arrive sur le tracé du Mans.

Qualifié en troisième position, l'Espagnol est au milieu de Nico Terol, Héctor Faubel ou encore Sandro Cortese, des pilotes bien plus expérimentés. Pourtant, à l'extinction des feux, il jaillit de sa place et s'empare de la seconde position, derrière Terol qui a commencé à s'échapper.

Le vice-Champion du monde en titre, grand favori cette année-là après le départ de Marc Márquez en Moto2, impose un rythme que seul Viñales parvient à suivre. Il ne lui faut que deux tours pour revenir dans sa roue, et les deux hommes vont alors faire l'intégralité de la course à deux, s'échangeant tour à tour la tête.

Maverick Viñales devant Nicolás Terol.

À trois tours de l'arrivée, Terol reprend l'avantage et Viñales ne semble plus pouvoir trouver d'ouverture. Il s'apprête néanmoins à décrocher son premier podium, un résultat entièrement satisfaisant pour lui et pour l'équipe. Jusqu'à ce que le dernier virage se présente.

"Cette course a été très difficile car ma moto était lente alors que celle de Terol était incroyablement rapide. Je ne trouvais pas le moindre espace pour passer, c'était impossible", s’est souvenu Viñales lors d’une interview accordée au site officiel du MotoGP en 2016.

"Dans le dernier tour je me disais ‘OK, je vais finir deuxième et faire mon premier podium’. Mais dans le dernier virage, dans les dernières secondes, je me suis dit que j'allais essayer. Je ne pouvais pas être derrière et laisser passer l'opportunité de gagner."

Profitant d'un léger élargissement de la part de Terol, le jeune Espagnol plonge dans le virage et l'emporte dans la ligne droite pour seulement 48 millièmes. Il devient alors le plus jeune pilote espagnol à gagner un Grand Prix, et le troisième au total à ce moment-là derrière Scott Redding et Marco Melandri.

Nicolás Terol, Maverick Viñales et Efrén Vázquez sur le podium.

Le rookie Viñales remportera trois autres courses durant la saison à Assen, Sepang et Valence et montera sur cinq autres podiums, ce qui le fera terminer meilleur débutant de la catégorie grâce à une troisième place finale au championnat. Deux ans plus tard, il sera titré Champion du monde Moto3.

