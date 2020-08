Albert Arenas de retour à la victoire, à la photo-finish !

Albert Arenas a arraché la victoire à Jaume Masia dans l'avant-dernier virage d'un Grand Prix d'Autriche chaotique, durant lequel le leader de la course Moto3 a changé quasiment à chaque tour.

Le pilote Aspar, que l'on n'avait plus vu gagner depuis Jerez et qui traîne depuis plusieurs semaines une blessure impressionnante à la jambe, s'est emparé des commandes à l'extinction des feux, devant le poleman Raul Fernández et John McPhee. La place de leader allait toutefois se révéler particulièrement convoitée, et des hommes comme Fernández mais aussi Deniz Öncü et Masia se sont mêlés à la lutte incessante menée jusqu'à l'issue des 23 tours.

Ces mêmes pilotes ont aussi parfois dégringolé au classement, à l'image de McPhee, passé de premier à 13e en trois tours. À l'inverse, le grand brassage dans le peloton déchaîné du Moto3 a vu Darryn Binder, parti 22e, faire une apparition à l'avant de la course dès le septième tour.

Arenas, jamais descendu plus bas que la sixième place, a repris les commandes dans le 11e tour. Le pilote espagnol, vainqueur des deux premiers Grands Prix de la saison, a dû maintenir l'effort jusqu'au bout, attaqué dans les derniers tours par Celestino Vietti, Deniz Öncü, Ayumu Sasaki ou encore Jaume Masia.

Dans cette bataille frénétique, cinq pilotes ont dû observer une pénalité long-lap pendant la course pour avoir dépassé les limites de la piste, et notamment Sasaki, que cela a fait dégringoler à la 20e place dans les derniers tours. Dix pilotes ont quant à eux été pénalisés après l'arrivée, notamment Binder qui a dû céder deux places.

Masia a émergé de cette confusion pour reprendre le contrôle dans le 21e tour, s'y maintenant pratiquement jusqu'à l'arrivée. Arenas ne s'était toutefois pas rendu et il s'est peu à peu rapproché dans le secteur 3. Dans l'avant-dernier virage, l'Espagnol lançait sa KTM du team Aspar, faisait l'intérieur à son adversaire et, défendant sa ligne dans le dernier virage, partait arracher la victoire, sa troisième de la saison, pour 49 millièmes d'avance sur Masia !

C'est finalement Ai Ogura qui a passé la ligne d'arrivée en troisième position devant Darryn Binder et Celestino Vietti, mais ayant été pénalisés pour avoir dépassé les limites de la piste dans le dernier virage, ils ont permis à McPhee d'hériter de la troisième place. Parmi les autres pilotes présents dans le groupe de tête, Tony Arbolino a obtenu la septième position, devant Öncü, Fernández et Suzuki.

Au championnat, Albert Arenas porte son avance à 28 points sur John McPhee qui réalise une bonne opération grâce à ce podium sauvé à la suite des pénalités.

Grand Prix d'Autriche Moto3