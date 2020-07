Arenas sort vainqueur d'une fin de course mouvementée

Il a fallu attendre plus de quatre mois avant de revoir les Grands Prix moto, mais la course Moto3 à elle seule a démontré que cela en valait la peine. Disputée dimanche en fin de matinée, dans la foulée d'une course MotoE déjà mouvementée, l'épreuve de la plus petite des cylindrées a fait le show.

La hiérarchie aperçue à Losail a été globalement confirmée, car deux des pilotes qui formaient le trio de tête dans le désert étaient à nouveau présents sur le podium de Jerez à l'issue de la course. John McPhee manquait toutefois à l'appel, lui qui est tombé dans le dernier virage, puni pour une tentative extrême d'aller arracher la victoire.

Lire aussi : Marini tient sa revanche, Nagashima confirme son leadership

C'est dans ce dernier virage que tout s'est décidé et Albert Arenas a réussi à prendre l'avantage pour couper la ligne d'arrivée en premier, au terme de 23 tours de course qui ont donné lieu à une bataille serrée dans le groupe de tête. Le pilote Aspar a finalement été favorisé par la manœuvre hasardeuse de McPhee.

Lorsque les leaders sont arrivés au dernier freinage, c'est Arbolino qui se trouvait en tête, devant Arenas et McPhee. Seulement la tentative désespérée de l'Écossais de prendre l'intérieur a poussé l'Italien à élargir, ouvrant une porte à Arenas qui ne s'est pas fait prier pour décroiser et aller se saisir de la victoire.

Pour McPhee, c'était le désastre, car Celestino Vietti tentait lui aussi de se frayer un chemin parmi des leaders quelque peu déboussolés par cette attaque, seulement il a touché Tony Arbolino qui à son tour a heurté le pilote écossais. La chute était inévitable.

Ai Ogura a lui aussi brillamment saisi sa chance, décrochant la deuxième place finale alors qu'il s'élançait de la cinquième ligne de la grille. C'est lui désormais qui occupe la deuxième place du championnat, grâce à la troisième position déjà empochée au Qatar. Il compte 14 points de retard sur Arenas, qui avec un deuxième succès consécutif conserve un leadership parfait au championnat.

"C'est incroyable ! Cette course a été géniale, vraiment dure avec cette chaleur et les pneus : le soft à l'arrière glissait énormément à la fin, mais je savais que j'avais de bonnes sensations quand les gommes se dégradent et que j'arrivais à rester rapide dans les virages malgré les glissades", explique le vainqueur. "Dans le dernier tour, je me suis dit qu'un podium serait un bon résultat, mais je savais que si je faisais ce qu'il fallait au bon moment, la victoire était possible. Tony a très bien fermé la porte, mais j'avais déjà dépassé par l'extérieur dans le dernier virage, alors je savais que c'était possible. Et puis j'ai vu que McPhee était trop rapide et j'ai attendu… Incroyable !"

Arbolino est finalement monté sur la troisième marche du podium et Vietti s'est classé cinquième, tous deux encadrant Andrea Migno. À l’instar des pilotes du team VR46, Tatsuki Suzuki a beau avoir tenté sa chance durant toute la course, il a manqué de peu le podium. Le Japonais n'a pas encore réussi à s'octroyer de trophée en dépit de ses deux pole positions. Cette fois, il a dû se contenter de la huitième place, derrière Raul Fernandez et Gabriel Rodrigo, et devant son coéquipier Niccolò Antonelli.

Auteur d'une très belle remontée en partant loin, Darryn Binder est tombé à deux tours de l'arrivée alors qu'il se trouvait dans le premier groupe.

Grand Prix d'Espagne - Course Moto3