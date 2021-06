Ayumu Sasaki a quitté l'hôpital 2 jours après son accident

Ayumu Sasaki a pu quitter ce mardi l'hôpital de Barcelone dans lequel il avait été transporté dimanche, après une grosse chute survenue à la fin du Grand Prix de Catalogne.

Engagé dans la catégorie Moto3 avec l'équipe Tech3, le pilote japonais se trouvait dans le groupe de tête très fourni lorsqu'il a chuté dans le dernier tour de la course, piégé dans le virage 8 du Circuit de Catalunya. Les images avaient révélé que Sasaki et sa machine avaient été heurtés au sol, sans qu'il soit possible de bien saisir la dynamique de l'accident dans sa globalité.

Ayumu Sasaki avait en tout cas momentanément perdu connaissance et le drapeau rouge avait été déployé pour stopper la course, alors même que les premiers avaient passé la ligne d'arrivée, Sergio García s'imposant à la photo finish devant Jeremy Alcoba. L'équipe Tech3 avait alors indiqué que son pilote souffrait d'un traumatisme crânien, mais toute blessure grave avait rapidement pu être écartée.

"Je pense qu'Ayumu a vraiment fait une bonne course jusqu'à quelques tours de la fin, car nous l'avons beaucoup vu devant. Malheureusement, il est tombé tout seul dans le dernier tour de la course et il a été touché par d'autres pilotes", avait expliqué Hervé Poncharal. "Nous étions un peu inquiets quand nous avons su qu'il allait au centre médical. Il a finalement été emmené à l'hôpital car il avait une commotion cérébrale et il a perdu connaissance pendant un court instant. La bonne nouvelle, c'est qu'il va bien à 100% du point de vue cérébral et qu'il n'y a rien d'anormal dans son corps."

Gardé en observation, Ayumu Sasaki est finalement resté deux jours à l'hôpital, où les examens ont précisé l'étendue de ses blessures. "Ayumu a dû rester sous observation en raison d'un hématome détecté dans sa tête et d'une petite fracture de l'occipital de l'œil gauche. Après un nouvel examen neurologique, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui et va désormais récupérer chez lui", a indiqué l'équipe Tech3 cet après-midi.

Âgé de 20 ans, Ayumu Sasaki dispute sa cinquième saison en Grand Prix, la deuxième avec Tech3. Il a à son actif pour le moment un podium, obtenu l'an dernier, et occupe la sixième place du championnat. Une semaine avant cet accident, il a été involontairement impliqué dans celui qui a coûté la vie à Jason Dupasquier au Mugello. Logiquement chamboulé par les événements, il avait rendu un vibrant hommage à son collègue suisse avant de reprendre la piste, de même que Jeremy Alcoba, lui aussi impliqué dans cet accident au terrible dénouement.

Après ces deux événements, des voix se sont élevées pour alerter sur la dangerosité de courses Moto3 disputées en paquet. Valentino Rossi a été particulièrement loquace sur le sujet, ne mâchant pas ses mots pour en appeler à une prise de conscience générale et une intervention des instances.