Le drame évité de peu après deux drapeaux rouges en Moto3

Particulièrement redoutée en raison des bosses du circuit d'Austin et à la lumière des récents drames qui ont frappé le monde de la moto, la course de Moto3 a failli virer au drame après deux accidents majeurs, qui ont chacun entraîné un drapeau rouge. La course n'a pas pu aller à son terme.

Le premier incident a concerné Filip Salač, victime d'un violent highside au virage 11. Resté conscient, l'Espagnol n'a cependant pas pu se relever et il a dû être évacué sur civière. Son état de santé n'est pas connu au moment où ces lignes sont écrites mais le MotoGP a précisé qu'il allait passer un scanner du thorax et de l'abdomen.

La course a été relancée pour cinq tours mais elle a duré moins de trois boucles, en raison d'un nouvel accident effroyable. Dans la ligne droite la plus longue du championnat, Jeremy Alcoba a touché la roue de Deniz Öncü et a chuté. Andrea Migno et Pedro Acosta n'ont pas pu éviter la moto d'Alcoba et ont été projetés au sol, Acosta venant même percuter la barrière de sécurité.

Les trois pilotes ont miraculeusement pu se relever mais un nouveau drame a été évité de peu. Après des discussions entre les patrons d'équipe, l'idée de relancer une nouvelle fois la course pour cinq tours a été abandonnée.

Guevara déclaré vainqueur malgré un abandon

Ces accidents ont naturellement pris le pas sur la compétition et sur la victoire attribuée d'une manière plus que surprenante à Izan Guevara, qui avait pourtant abandonné. Jaume Masiá s'élançait depuis la pole mais il a été doublé par Xavi Artigas au départ. L'envol du pilote Leopard a été si bon que très vite, la direction de course a annoncé qu'il s'était élancé trop tôt et il a été pénalisé par un double long lap.

Guevara s'est vite emparé de la première place et il creusait un petit écart quand le premier drapeau rouge est survenu. À nouveau en tête après le premier drapeau rouge, le Majorquin a dû abandonner à cause d'un problème technique. Darryn Binder a hérité de la première place mais il a été doublé par McPhee, reste en tête jusqu'à l'interruption de la course.

Lorsqu'il a été décidé de définitivement interrompre le Grand Prix, la direction de course a annoncé que le classement retenu serait celui précédent le premier drapeau rouge. Jusque-là furieux dans son garage, Guevara a ainsi été déclaré vainqueur, devant Dennis Foggia et McPhee.

Masia a été classé au quatrième rang devant Öncü, Alcoba, Binder et Acosta, qui conserve une confortable avance en tête du championnat, Foggia revenant à 40 points. Sergio García, arrivé à Austin à égalité avec Foggia, a dû déclarer forfait après une lourde chute vendredi, qui l'a laissé avec un hématome au niveau du rein. Acosta aura une première chance de titre à Misano, dans trois semaines.

GP des Amériques Moto3