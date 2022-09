Foggia arrache la victoire à domicile, García stoppé au drapeau noir

Dennis Foggia est parvenu à avoir le dernier mot au Grand Prix de Saint-Marin, sur ses terres, après s'être battu tout au long de la course face à Izan Guevara, Jaume Masia et Deniz Öncü. L'Italien est parvenu à prendre quelques mètres d'avance dans le dernier tour et a ainsi célébré son troisième succès de l'année.

Malgré une saison en dents de scie, avec également trois abandons et un résultat au-delà de la 15e place, il s'est rapproché au championnat et compte désormais 39 points de retard sur Izan Guevara.

Un moment en tête, l'Espagnol a été le plus fervent adversaire de Foggia, mais a dû se contenter de la troisième place, qui lui permet de passer en tête du classement général avec neuf points d'avance sur son coéquipier Sergio García, qui a connu une course difficile.

Passé à côté de ses qualifications, le pilote GasGas s'élançait 13e. Touché par Stefano Nepa dans le premier virage, il a été contraint de tirer tout droit et n'a pas reçu de pénalité en rejoignant le peloton, la direction de course estimant qu'il n'avait rien gagné.

Déterminé à remonter, il s'est fait une première frayeur dans le quatrième tour, avant de partir à la faute au tour suivant. Après être repassé par les stands, il a repris la piste comme cela se fait parfois pour effectuer des kilomètres et évaluer certaines choses sur la moto. García ne s'est néanmoins pas mis seul à l'arrière et s'est intégré au deuxième groupe de la course, ce qui est interdit par le règlement. Arrêté au drapeau noir pour "conduite irresponsable", il est définitivement rentré à son box.

Sergio García contraint de rentrer aux stands.

Aux avant-postes, c'est Jaume Masia qui a décroché la seconde place, s'insérant ainsi entre Foggia et Guevara. Deniz Öncü s'est vu relégué à "la plus mauvaise place" pour la cinquième fois de la saison. Souffrant d'une épaule, le jeune Turc n'a toutefois pas démérité en ayant tout donné dans le dernier tour. À noter qu'il était également l'auteur de la pole position.

Daniel Holgado, Tatsuki Suzuki, Diogo Moreira, Iván Ortolá Díez, John Mcphee et Stefano Nepa ont complété le top 10.

Héroïque il y a deux semaines en Autriche, en s'étant imposé après avoir dû remonter depuis la 24e place, Ayumu Sasaki n'a cette fois même pas terminé le premier tour à la suite d'un accrochage avec Nicola Carraro. Le Français Lorenzo Fellon a pour sa part terminé au 18e rang.

