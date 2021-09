Foggia profite de l'erreur de Fenati et s'impose encore

Dennis Foggia a signé son deuxième succès en une semaine, aidé par une chute d'un Romano Fenati dominateur. Les pilotes italiens ont ainsi réalisé un triplé sur leurs terres à Misano, tandis que Pedro Acosta n'a pas pu se battre dans le groupe de tête.

Fenati était en pole et il a conservé la tête au départ, devant Niccolò Antonelli et Foggia. Très vite, Fenati et Antonelli se sont légèrement détachés et un groupe de poursuivants s'est formé, composé de Foggia, Andrea Migno, Segio García, Jaume Masiá et Darryn Binder. Pedro Acosta était dans un troisième groupe, qui se battait alors pour la huitième place.

Antonelli a eu de plus en plus de mal à suivre le rythme de Fenati et il a fait une erreur, qui l'a relégué à la queue du groupe de poursuivants. Le pilote Avintia a par la même occasion donné une avance de plus d'une seconde au leader de la course.

L'épreuve commençait alors à prendre une tournure similaire à celle de Silverstone, avec un Fenati dominateur et un Acosta relégué dans un deuxième groupe de poursuivants, quand l'Italien a perdu le contrôle de sa moto au virage 4. Fenati a fini à terre et a ainsi vu ses espoirs de succès à domicile s'envoler.

Un groupe de six pilotes s'est retrouvé en lutte pour la victoire et Foggia a réussi à s'en détacher dans les derniers tours, devant Migno, Antonelli, García et Masiá. Migno n'a pas pu contenir Antonelli, deuxième à l'arrivée, tandis que le leader n'a plus été inquiété. Foggia s'est imposé devant ses deux compatriotes, s'offrant son quatrième succès de l'année, le deuxième consécutif.

"Quatre podiums et deux succès consécutifs, je suis très heureux !", déclare le pilote italien. "Je tiens à remercier ma famille et mon équipe, qui m'a donné une moto pour gagner la course. Deux victoires en Italie, une au Mugello et ici, c'est fantastique. Les deux derniers tours ont été incroyables. J'ai vu +0"8 sur mon tableau de bord, j'ai gagné et je suis très heureux. Merci à tous ceux qui me soutiennent !".

García est sorti vainqueur de son duel avec Masiá pour prendre la quatrième place, devant Binder, distancé en fin d'épreuve. Acosta a sauvé la septième place, finissant en tête du deuxième groupe à l'arrivée, juste devant Carlos Tatay, Stefano Nepa, Ayumu Sasaki et Riccardo Rossi. Lorenzo Fellon a dû se contenter de la 19e place.

Malgré une nouvelle course décevante, Acosta conserve une confortable avance au championnat. Foggia remonte au deuxième rang, à 42 points du futur pilote de Moto2 et à égalité avec García.

