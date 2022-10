Foggia s'impose, Guevara en retrait, García percuté

Après avoir connu un gros passage à vide en milieu de saison, Dennis Foggia a continué d'afficher sa bonne forme au Grand Prix de Thaïlande. Qualifié en pole position, il a mené la quasi totalité de la course et s'est imposé pour la quatrième fois de l'année.

L'Italien est ainsi passé deuxième du championnat et a repris 14 points à Izan Guevara, qui en compte tout de même 49 d'avance. Le pilote GasGas s'est montré plus en retrait ce week-end avec une qualification au 11e rang et une course disputée dans le groupe de poursuivants.

Un scénario auquel il n'a pas été très habitué depuis le début de la saison avec dix podiums dont cinq victoires. Il est toutefois remonté tour après tour malgré une rude concurrence et plusieurs contacts qui lui ont valu des chaleurs. Le leader du championnat a quand même passé la ligne d'arrivée au cinquième rang et a su limiter la casse, à l'inverse de Sergio García, qui a vu ses chances de bon résultat balayées dès le premier tour.

Celles-ci avaient déjà été compromises par une qualification au 20e rang. Un départ en plein cœur du peloton se révélant toujours risqué, il a été victime d'un accrochage dans le virage 12. Adrián Fernández a en effet perdu le contrôle de sa moto et a emporté son compatriote avec lui. Si García a pu repartir, il a finalement été contraint à l'abandon sept tours plus tard. Il a ainsi glissé au troisième rang du championnat et compte désormais 56 points de retard sur son coéquipier.

Quatrième au classement général et deuxième de la course, Ayumu Sasaki a conforté sa place d'homme fort de la catégorie en décrochant son huitième podium de la saison. Dans la roue de Foggia tout au long de la course, il est brièvement passé en tête à la mi-course avant de se faire immédiatement redoubler par l'Italien. Alors en bagarre avec Riccardo Rossi pour la seconde place, il est parvenu à la maintenir malgré une attaque dans le dernier virage.

Ayumu Sasaki, Dennis Foggia et Riccardo Rossi sur le podium du GP de Thaïlande

Rossi a pour sa part décroché son deuxième podium en carrière après celui du GP de France l'an dernier. Aux avant-postes du premier au dernier tour, il a affiché un rythme solide et est parvenu à se maintenir dans le trio de tête jusqu'au bout, à l'inverse de David Muñoz ou encore Diogo Moreira qui ont été distancés à la mi-course et rattrapés par le groupe de poursuivants.

L'Espagnol était parvenu à maintenir sa quatrième place mais s'est manqué dans le dernier virage et a rétrogradé au neuvième rang. C'est Stefano Nepa qui a terminé au pied du podium et qui a ainsi décroché son meilleur résultat en Moto3. Il a donc devancé Izan Guevara, Andrea Migno, Diogo Moreira et Jaume Masia. Ryusei Yamanaka a pour sa part complété le top 10. Le Français Lorenzo Fellon a terminé en 17e position, juste derrière Deniz Öncü, qui a été pénalisé de deux long-laps pour être sorti au-delà des limites de la piste.

GP de Thaïlande - Moto3 - Course