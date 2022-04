Foggia s'impose et prend la tête du championnat

Favori de la catégorie depuis le départ de Pedro Acosta en Moto2, Dennis Foggia n'avait pas connu une entame de saison idéale après avoir dû prendre le départ du Grand Prix du Qatar depuis le fond de grille et réalisé en plus deux Long Lap. Lourdement pénalisé pour un comportement jugé dangereux lors des essais par la direction de course, il avait malgré tout été en mesure de remonter en septième position mais sans pouvoir rattraper le groupe de tête.

En Indonésie, cette fois, le pilote Leopard a repris sa place en s'imposant au terme d'une course menée en solitaire depuis le deuxième tour. Sur un rythme plus élevé que ses concurrents, il a su maintenir une avance de plusieurs secondes qui l'a mis à l'abri d'éventuelles attaques jusqu'au drapeau à damier.

"Je suis très, très, très content !", a-t-il déclaré au micro du site officiel du MotoGP. "Quelle course, quelle performance ! Je remercie mon équipe pour la moto mais aussi mon physiothérapeute pour ma forme physique [rires]. Il faisait tellement chaud ! Surtout dans les cinq derniers tours, c'était très difficile de gérer. [...] Cette année est une autre année et je suis très concentré sur mes courses, mon objectif et mon année. Je suis très contente de ma première victoire de la saison."

Avec cette victoire, Dennis Foggia prend le commandement du championnat pour un et six points sur les coéquipiers du team Aspar, Sergio García Dols et Izan Guevara.

Tous deux n'ont cessé de se battre tout au long de la course derrière l'Italien, aux côtés d'Andrea Migno, vainqueur au Qatar, Ayumu Sasaki, le poleman Carlos Tatay, Jaume Masia et Deniz Öncü. Jusqu'au passage de la ligne d'arrivée, les positions ont bougé, comme toujours en Moto3.

C'est finalement Izan Guevara qui a eu le dessus pour s'emparer de la seconde place, devant Carlos Tatay qui, en plus d'avoir décroché la première pole position de sa carrière la veille, est également monté sur son premier podium. Sergio García a terminé quatrième, devant Deniz Öncü. Xavier Artigas, Jaume Masia, Elia Bartolini, Daniel Holgado et Tatsuki Suzuki ont complété le top 10.

Mario Aji, rentrant au box avec le drapeau indonésien

Le local de l'étape, Mario Suryo Aji, a marqué ses premiers points en finissant 14e. Même si le résultat est en-deçà du podium dont il rêvait après avoir décroché une première ligne en qualifications, l'Indonésien a acquis beaucoup d'expérience pour ce qui était seulement sa troisième course en Moto3 (il avait effectué une wild card à Misano l'an dernier) et fait vibrer le public.

Ayumu Sasaki a commis une erreur dans le dernier tour et a emporté Andrea Migno avec lui. Après son problème technique au Qatar qui lui avait coûté la victoire, c'est un nouveau coup dur pour le Japonais, qui écope d'un Long Lap pour le Grand Prix d'Argentine, qui se tiendra dans deux semaines.

GP d'Indonésie Moto3