García s'impose au terme d'une course mouvementée

Si les courses Moto3 sont réputées pour être incertaines jusqu'au bout, celle du Mugello a tenu toutes ses promesses. À l'extinction des feux, il était en effet impossible de prédire le trio final, tant de nombreux pilotes se sont portés en tête tout au long des 20 tours.

Comme souvent, Izan Guevara a su se maintenir dans le groupe de tête tout en menant à des moments, faisant des essais pour voir s'il pouvait conserver sa place dans la longue ligne droite. Au terme du dernier tour, c'est lui qui est parvenu à passer le premier devant le drapeau à damier devant son coéquipier Sergio García Dols et Tatsuki Suzuki. L'Espagnol est néanmoins sorti des limites de la piste une fois de trop dans le dernier tour et a dû céder une place une fois arrivé au parc fermé, ce qui a offert la victoire à Sergio García.

Ce dernier fait une très belle opération au championnat, puisque ses deux principaux poursuivants n'ont pas marqué de points, ce qui lui permet désormais d'avoir une avance de 28 unités sur Izan Guevara et d'assurer pour l'instant un doublé à l'équipe Aspar. Jaume Masia a en effet eu un contact avec Stefano Nepa dans le quatrième tour. Si l'Espagnol a pu repartir pour passer la ligne au 17e rang, ce n'est pas le cas de l'Italien qui a dû abandonner.

De son côté, Dennis Foggia a perdu encore plus gros puisqu'il a été victime d'un gros highside alors qu'il menait la course avec une avance de plusieurs dixièmes. Ayant perdu le contrôle de sa moto en pleine ligne droite, il a vu celle-ci traverser la piste sans heureusement percuter aucun de ses adversaires. Le pilote Leopard passe néanmoins de la deuxième à la quatrième place du championnat à 42 points de García.

L'autre grand perdant du GP d'Italie est le pilote Tech3 Deniz Öncü. Qualifié en pole position, il a été touché par Tatsuki Suzuki dans le 11e tour et n'a rien pu faire pour éviter la chute. Reparti malgré tout, il a pu sauver le point de la 15e place. Le Japonais a par ailleurs été pénalisé d'un long-lap pour être trop souvent sorti dans la partie verte, et est malgré ça parvenu à monter sur le podium derrière les deux pilotes Aspar.

Il a terminé devant Andrea Migno, Ryusei Yamanaka et Riccardo Rossi, tous les trois en lice pour la victoire jusque dans le dernier virage, qui a vu le rookie Diogo Moreira, un temps leader de la course, lourdement chuter suite à un contact avec Rossi. Le Brésilien se tenait la main gauche et s'est fracturé le poignet.

John Mcphee est également parti à la faute à la mi-course, entraînant malgré lui Daniel Holgado dans sa chute. À noter également l'accrochage au départ entre Scott Ogden et Taiyo Furusato. Victime d'un problème sur sa machine, le Britannique a levé la main pour avertir les autres, mais le choc a malheureusement été inévitable et il s'est retrouvé à terre, heureusement sans blessure, au bout de la voie des stands.

Lorenzo Fellon a terminé 14e et a marqué des points pour la troisième fois cette saison après avoir dû effectuer un long-lap.

Sur le podium au Mans et alors cinquième du championnat, Ayumu Sasaki n'a pas pris part à la course en raison de multiples blessures. Victime d'un violent highside en EL2, le Japonais a été percuté par Jaume Masia et souffre d'une fracture à chacune de ses clavicules ainsi que d'une commotion cérébrale. Sa date de retour n'est pas encore connue.

Rendez-vous dès le week-end prochain, à Barcelone, pour le Grand Prix de Catalogne.

Lire aussi : Bagnaia "rêvait" de la victoire au Mugello depuis toujours

GP d'Italie - Moto3 - Course