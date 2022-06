Guevara réduit l'écart sur García, Muñoz impressionne

Le Grand Prix de Catalogne Moto3 aura connu de nombreux leaders, comme bien souvent dans la catégorie, mais c'est Izan Guevara qui a eu le dernier mot, et ce plusieurs tours avant l'arrivée. Le pilote Aspar est en effet parvenu à prendre la première place après avoir passé l'intégralité de la course dans le groupe de tête, et à creuser un écart qui s'est maintenu jusqu'à la ligne d'arrivée.

Avec cette deuxième victoire de la saison, son quatrième podium consécutif, il est revenu à 16 points au championnat de son coéquipier Sergio García Dols et est plus que jamais dans la course au titre. García a lui aussi mené la course et est passé à côté du podium pour seulement 50 millièmes. C'est Tatsuki Suzuki qui s'en est emparé. Le Japonais s'est ainsi offert un deuxième podium consécutif.

Jaume Masia, troisième au classement général, a rattrapé sa mauvaise qualification en terminant huitième mais a perdu de précieux points. Moins cependant que Dennis Foggia, dont le retard s'élève désormais à 55 points. Après une erreur en Italie, il a cette fois été victime d'un problème mécanique alors qu'il évoluait aux avant-postes.

En plus de son abandon, la course a également été marquée par une triple chute impliquant Ryusei Yamanaka, Daniel Holgado et David Salvador, venu remplacer Ayumu Sasaki, blessé, au sein du team de Max Biaggi. Les trois pilotes en sont heureusement sortis indemnes.

Outre les faits de course et la domination des favoris du championnat, le spectacle est venu de David Muñoz, 16 ans depuis le 15 mai et autorisé à rouler au sein du team Boé qu'à partir du Mugello, la semaine dernière. Pour son premier Grand Prix, le rookie a décroché une solide 11e place. Pour son deuxième, il est remonté depuis la 20e position et s'est retrouvé à mener la course dans les derniers tours, avant de finalement terminer deuxième et de décrocher son premier podium. "Deuxième pour mon deuxième Grand Prix en Championnat du monde, c'est incroyable !" a-t-il lâché au micro du site officiel à l'arrivée.

Bien qu'un peu plus discret, Adrián Fernández, petit frère de Raúl Fernández, a lui aussi mené la course et a terminé en neuvième position, soit son second meilleur résultat. Arrivé l'an dernier en Moto3, le pilote Tech3 a réalisé une course solide après un début de saison compliqué.

Son coéquipier Deniz Öncü a pour sa part conclu le GP au cinquième rang. Qualifié en pole position, il n'a pas été en mesure de tenir le rythme des leaders en fin de course, même s'il a lui aussi mené en milieu d'épreuve.

De son côté, le Français Lorenzo Fellon n'est pas parvenu à confirmer sa très bonne qualification au quatrième rang. Se battant pour les points, il a écopé d'une pénalité de trois secondes une fois la ligne d'arrivée franchie pour ne pas avoir effectué son long-lap et a terminé 20e.

GP de Catalogne - Moto3 - Course