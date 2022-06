Guevara seul au monde, Foggia et García à sa poursuite

Parti de la pole position, Izan Guevara a réalisé un sans-faute ce dimanche au Sachsenring en menant la course Moto3 du premier au dernier virage. Aucun de ses concurrents n'a été en mesure de lui disputer une victoire qui lui semblait acquise depuis le début des essais libres, qu'il a également dominés. Hormis les EL2, l'Espagnol a en effet inscrit son nom en haut de la liste des temps chaque jour du Grand Prix d'Allemagne avec un rythme qui s'est révélé être bien au-dessus de celui des autres.

Au terme des 27 tours de course, qui l'ont vu rouler en solitaire, il a passé la ligne d'arrivée avec une avance de 4"8, chose relativement rare dans la petite catégorie où les courses sont toujours âprement disputées.

Grâce à cette troisième victoire, qui représente son cinquième podium consécutif, Guevara est revenu à sept points de son coéquipier Sergio García au championnat et est plus que jamais un solide prétendant au titre cette saison.

Derrière lui, la course a également été plus calme qu'à l'accoutumée, avec un groupe de poursuivants réduit à cinq pilotes et des dépassements plus rares. Dennis Foggia, Sergio García, Ayumu Sasaki, Tatsuki Suzuki et le rookie Daniel Holgado ont longtemps roulé ensemble, interchangeant leurs places, avant que les trois premiers ne se détachent.

García a tout tenté mais n'est pas parvenu à passer Foggia, qui a conservé la seconde place jusqu'au bout. L'Espagnol a néanmoins décroché son sixième podium de la saison tandis que l'Italien a mis fin à une série de six Grands Prix sans podium.

Sasaki a terminé à une héroïque quatrième place, trois semaines seulement après s'être fracturé les deux clavicules. Si le Japonais a reconnu avoir vécu "la course la plus longue de [sa] vie", il est parvenu à maintenir sa sixième place au championnat.

Tatsuki Suzuki et Daniel Holgado ont terminé cinquième et sixième. Le rookie a ainsi décroché son meilleur résultat en Moto3. Tous deux devancent les pilotes Tech3 Deniz Öncü et Adrián Fernández, lui aussi auteur de son meilleur résultat dans la catégorie. De son côté, le Turc a affiché un rythme solide qui aurait dû le faire figurer parmi les prétendants au podium, mais il a été pénalisé d'un double long-lap, tout comme Kaito Toba, pour avoir volé le départ. David Muñoz et Ivan Ortolá ont complété le top 10.

Sept pilotes n'ont pas fini la course, notamment Riccardo Rossi et Carlos Tatay, en raison d'un incident survenu dans le premier virage. Également impliqué, John Mcphee est parvenu à rester sur ses roues mais a perdu beaucoup de temps. Il a terminé en 19e position, juste derrière le Français Lorenzo Fellon.

Rendez-vous le week-end prochain pour le Grand Prix des Pays-Bas.

