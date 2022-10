Izan Guevara est le nouveau Champion du monde Moto3

Le Grand Prix d'Australie a vu l'attribution d'un premier titre parmi les trois catégories du Championnat du monde, celui d'Izan Guevara en Moto3. Âgé de 18 ans, le pilote du team Aspar vient enrichir la longue série de champions espagnols et le hasard veut même qu'il fasse main basse sur les lauriers à Phillip Island, comme Joan Mir − lui aussi natif de Majorque − l'avait fait il y a cinq ans dans cette même catégorie.

Qualifié en septième position, le nouveau Champion du monde a su prendre son temps pour revenir petit à petit aux avant-postes. Déstabilisé en Thaïlande de son propre aveu, cette fois il a résisté à la pression jusqu'au dernier tour face à son coéquipier Sergio García, dernier adversaire capable de l'empêcher d'être titré, Dennis Foggia s'étant retrouvé en difficulté tout au long de la course, au-delà de la huitième position.

Placé idéalement parmi les quatre premiers, qui ont fini par se détacher du reste du peloton, Guevara a tenté à plusieurs reprises de prendre la première place, sans parvenir à la conserver. Il a finalement porté une attaque à l'entame du dernier tour et a créé un écart jusqu'au drapeau à damier qui a empêché Sergio García, Ayumu Sasaki et Deniz Öncü de le rattraper. Longtemps en tête de la course, García a tout donné mais a finalement dû s'incliner en troisième position derrière le Turc, laissant ainsi Guevara décrocher le titre Moto3 avec l'art et la manière sur la plus haute marche du podium.

Derrière le trio Guevara-Öncü-García, Ayumu Sasaki et Stefano Nepa ont complété le top 5, devant John Mcphee et Diogo Moreira. Longtemps dans le groupe de tête, le rookie brésilien a finalement perdu en rythme sur la deuxième moitié de course. Il devance le local de l'étape Joel Kelso, qui décroche son meilleur résultat en Moto3. Dennis Foggia a finalement terminé au neuvième rang, tandis que Lorenzo Fellon a fini 19e.

Izan Guevara compte déjà des titres dans l'European Talent Cup et le Championnat du monde Moto3 Junior. Sacré il y a deux ans dans l'antichambre des Grands Prix, il a fait le grand saut dans la foulée et a d'emblée impressionné en cumulant les arrivées dans les points jusqu'à s'imposer pour la première fois à la fin de cette première saison, à Austin. À peine plus d'un an plus tard, le voici donc couronné, grâce à une saison extrêmement solide.

Si le début du championnat a vu les vainqueurs se succéder, Guevara a donné le bon élan à sa campagne en décrochant sa première victoire à Jerez. Alors qu'il était resté quelque peu discret jusqu'alors avec un seul podium en poche, ces 25 points lui ont permis de bondir au classement général et de commencer à fondre sur son coéquipier Sergio García et le pilote Leopard Racing, Dennis Foggia, qui avaient pris les devants.

Il aura fallu attendre Misano pour que Guevara, fort d'une belle série avec sept podiums en neuf courses, prenne les commandes du championnat. Auteur de deux victoires de plus dans les trois Grands Prix qui ont suivi, il a assommé son coéquipier, tandis que Foggia remontait comme il le pouvait. Bien que vainqueur une fois sur deux depuis la fin de la trêve estivale, le pilote italien s'est repris trop tard, payant cher une phase centrale de la saison trop faible.

Izan Guevara

Le Grand Prix d'Australie, 18e manche sur les 20 au programme cette année, offrait à Guevara sa première balle de match puisqu'il comptait 49 points d'avance sur Foggia au départ de la course et 56 sur García grâce à ses cinq victoires sur un total de dix podiums obtenus en 17 courses. Grâce à ce nouveau succès, il a affiche 65 points d'avance et ne peut plus être rattrapé. García a, lui, repris l'avantage sur Foggia avec ce podium, le premier pour lui depuis Assen.

Izan Guevara quittera donc le Moto3 avec le titre en poche, puisqu'il est d'ores et déjà promu pour la saison prochaine : il intégrera la catégorie Moto2, toujours sous les couleurs d'Aspar, qui l'a officialisé il y a quelques jours.

GP d'Australie - Moto3 - Course

Lire aussi : La grille de départ du GP d'Australie MotoGP