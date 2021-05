Jason Dupasquier dans un "état très grave" après sa lourde chute

Le jeune pilote suisse Jason Dupasquier, âgé de 19 ans, a été victime samedi d'un terrible accident pendant les qualifications du Grand Prix d'Italie de la catégorie Moto3, sur le circuit du Mugello.

La séance touchait à sa fin lorsqu'il a été impliqué dans une triple chute, survenue à la sortie du virage 9, le rapide deuxième virage de l'Arrabbiata. En perdant le contrôle au sommet de la colline, Dupasquier s'est fait violemment malmener par sa moto et les pilotes arrivant derrière lui à pleine vitesse ont eu toutes les peines du monde à l'éviter, dans cette portion à la visibilité réduite par une crête.

Le pilote KTM Tech3 Ayumu Sasaki a ainsi heurté de plein fouet la machine au sol, chutant à son tour lourdement. Tombé lui aussi, Jeremy Alcoba a pu se relever rapidement. La confusion des images n'a pas permis de clairement comprendre si Dupasquier avait lui-même été heurté par les deux pilotes. Il s'est toutefois immobilisé au milieu de la piste et la scène a rapidement inquiété au plus haut point le paddock du Mugello.

Le drapeau rouge a été immédiatement déployé au vu de la violence de l'accident, et les secours sont rapidement intervenus sur place. Le directeur médical a indiqué qu'Ayumu Sasaki et Jeremy Alcoba allaient bien. En revanche, la situation de Jason Dupasquier a très vite inspiré une grande inquiétude, le pilote suisse ayant eu besoin de l'aide des secours durant un très long moment. Malgré l'arrivée sur place d'une ambulance, c'est finalement par hélicoptère qu'il a été évacué vers l'hôpital Careggi de Florence avec les plus grandes précautions de la part des soignants.

Plusieurs heures après l'accident, les premières nouvelles officielles ont été communiquées par Giancarlo de Filippo, médecin du MotoGP, annonçant que le pilote se trouvait dans un état jugé "très grave".

"Le pilote numéro 50, Jason Dupasquier, a été impliqué dans un très grave accident pendant la Q2 du Moto3", a-t-il expliqué dans des propos relayés par la Dorna, promoteur du MotoGP. "L'équipe d'intervention médicale de la FIM et les véhicules sont arrivés immédiatement sur les lieux de l'accident, après quoi il a été transféré dans un état hémodynamique stable vers l'hôpital de Florence, dont nous attendons les nouvelles. Pour le moment, nous savons qu'il est dans un état très grave et, comme je l'ai dit, nous attendons des nouvelles de leur part."

Interrogé sur la longue intervention des secours sur la piste, qui a duré près d'une quarantaine de minutes, Giancarlo de Filippo a précisé : "Cela a été fait car c'était le moyen le plus rapide, et certainement le meilleur, de prendre en charge cet accident très grave".

Jason Dupasquier est le fils de l'ancien pilote de motocross Philippe Dupasquier. Après avoir débuté sa carrière en Supermoto, avec à la clé plusieurs titres de champion au niveau national, il est passé à la compétition sur circuit. Il a remporté le titre de l'ADAC NEC Moto3 en 2016 avant de rejoindre le Championnat du monde Junior. Passé la saison suivante à la Red Bull Rookies Cup, il s'y est classé huitième en 2019 après une première année marquée par une lourde blessure. Jason Dupasquier a intégré les Grands Prix Moto3 l'an dernier, courant pour le team PrüstelGP, avec qui il a marqué ses premiers points cette saison.