Jaume Masiá offre à Honda son 800e succès

Une semaine après être devenu le 100e vainqueur avec une Honda, Jaume Masiá a offert à la marque japonaise son 800e succès en Grands Prix, à nouveau au terme d'une course très animée sur le MotorLand Aragón.

Raúl Fernández était en pole mais il a été doublé dès le départ par Tony Arbolino, absent de la première course du MotorLand Aragón après avoir été cas contact au COVID-19. La première place a très souvent changé de mains dans les premiers tours, entre Albert Arenas, Fernández, Celestino Vietti et Keito Toba. Après la mi-course, Arenas a cependant réussi à passer plusieurs tours en tête.

Masiá, seulement neuvième en début de course, a menacé Arenas pendant plusieurs tours avant de trouver l'ouverture une première fois à deux boucles de l'arrivée. Les deux pilotes se sont échangé la première position à plusieurs reprises et, comme la semaine dernière, Masiá a pris la tête pour de bon dans la ligne droite de retour, dans le tout dernier tour, emmenant Ayumu Sasaki et Toba avec lui.

Jaume Masiá devant quatre pilotes KTM à l'arrivée

Masiá s'est finalement imposé avec 0"051 d'avance sur Sasaki, qui a devancé trois autres pilotes KTM : Toba, Arenas et Vietti. Masiá a fait la bonne opération du week-end en remontant au quatrième rang au championnat, à 24 points d'Arenas. Seulement cinq points séparent Ai Ogura, deuxième du championnat et neuvième dans cette course, de Masiá.

"Je suis très heureux", a déclaré le pilote du team Leopard. "C'est incroyable de gagner deux courses consécutives. Je suis vraiment content, je sentais une grosse pression après la victoire de la semaine dernière, parce que j'étais plus proche que jamais au championnat, donc j'ai essayé de garder mon calme et de continuer à travailler avec l'équipe. J'ai continué à croire en moi, j'ai eu un peu de mal parce que le rythme était très élevé, j'ai eu l'impression de me battre avec les KTM toute la course. Elles sont très bonnes au freinage donc c'était dur mais j'ai adopté la même stratégie que la semaine dernière. J'étais moins bon que les KTM en ligne droite, mais nous sommes encore là, avec deux victoires, encore plus proches."

Arbolino a vu l'arrivée au dixième rang, tandis que Fernandez a chuté à la 12e position. Tatsuki Suzuki a chuté dans le dernier tour, emportant Sergio García avec lui. Les deux hommes étaient dans le top 10.

Grand Prix de Teruel Moto3