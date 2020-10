Parti 17e, Jaume Masiá remporte son duel face à Raúl Fernández

Jaume Masiá est devenu le 100 vainqueur différent de Honda en Grands Prix, toutes catégories confondues, au terme d'une course très animée et dont il était loin d'être le favori en s'élançant de la 17e position.

Masiá a vite gagné des places en début de course et il était déjà sixième à l'issue du sixième tour. L'Espagnol était alors à 2"2 du groupe du tête et il a pu combler l'écart. John McPhee, lui aussi auteur d'une spectaculaire remontée après avoir dû emprunter le long lap en début de course pour avoir été trop lent en Q2, l'a doublé et l'a accompagné dans sa remontée.

Peu après la mi-course, McPhee et Masiá ont recollé au groupe de tête, alors emmené par Raúl Fernández, parti depuis la pole. Darryn Binder, brièvement vu en tête au septième tour, s'est à nouveau emparé de la première place dans la 14e boucle, pour un seul tour à nouveau. Dans le 15e tour, c'est Albert Arenas qui l'a doublé. Le leader du championnat avait mené les premiers virages avant d'être doublé par Fernández. Ce dernier, qui avait chuté au cinquième rang suite au dépassement de Binder dans le 14e tour, a enchaîné les dépassements jusqu'à la première place, avec encore trois tours et disputer.

Masiá, remonté au deuxième rang, et Fernández se sont échangés plusieurs fois la première place dans les trois derniers tours. Masiá a profité de la puissance de sa Honda pour doubler Fernández une première fois dans la longue ligne droite, mais le pilote KTM a répliqué dès la boucle suivante, au premier virage. Le scénario a été le même dans l'avant-dernier tour, dans les mêmes portions du circuit : Masiá s'est porté en tête et Fernández a encore pu répondre au premier virage. Dans ce dernier tour, Masiá a encore pris la tête au virage 7 mais son rival a pu récupérer la première position. La longue ligne droite à permis à Masiá de s'emparer de la première place pour de bon, avant le dernier virage.

"C'est sûr que je n'attendais pas ce rythme", déclare Masia, qui n'était plus monté sur la première marche du podium depuis son succès en Argentine l'an dernier. "Mais je ne voulais pas perdre confiance sur la moto, l'équipe a beaucoup travaillé, nous avons été en difficulté tout le week-end avec les réglages, contrairement au Mans. Je ne sais pas comment j'ai rejoint le groupe [de tête] parce que Raúl avait un très gros rythme, il était très fort. Nous avons rejoint ce groupe, nous avons peut-être trop usé l'arrière, en le sollicitant trop, mais j'ai pu doubler Raúl en ligne droite."

Binder a aussi doublé Fernández dans le tout dernier tour, pour franchir la ligne 0"091 derrière Masiá. Fernández a conservé la troisième place et ainsi décroché son premier podium en Moto3. Romano Fenati a vu l'arrivée au quatrième rang, devant John McPhee et Jeremy Alcoba.

Septième à l'arrivée, Albert Arenas garde la tête du championnat, avec sept points d'avance sur Ai Ogura, seulement 14e de la course, et 18 sur Celestino Vietti, neuvième à l'arrivée. Tony Arbolino, testé positif au COVID-19 et donc forfait pour cette course, reste quatrième du championnat.

Grand Prix d'Aragón Moto3