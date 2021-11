Pour Leopard, Binder a "gâché tous les efforts" de Foggia

Dennis Foggia avait 21 points de retard sur Pedro Acosta en arrivant à Portimão et l'Italien a passé la majeure partie de la course en tête. Dans le dernier tour, Acosta a doublé son rival au virage 3, ce dont il avait besoin pour être titré dès ce week-end, mais Foggia a répliqué. La course a définitivement basculé quand Darryn Binder a percuté Foggia, après avoir tenté un dépassement sur Sergio García. L'incident a mis les trois hommes à terre.

Foggia a ainsi perdu ses espoirs de titre tandis qu'Acosta est devenu le premier pilote couronné à cet échelon dès sa première saison depuis Loris Capirossi en 1990. Binder a vu l'arrivée à la quatrième place avant d'être disqualifié, et a été refoulé par le team Leopard quand il s'est dirigé vers son garage pour présenter ses excuses.

"Nous ne voulions pas que Darryn Binder accède au garage parce qu'il était évident qu'après avoir privé Dennis Foggia de ses chances au championnat, on pouvait raisonnablement se dire que ce moment n'était pas le bon", a écrit Leopard Racing sur Twitter. "Darryn Binder a gâché tous les efforts et le travail de notre équipe cette année. Il ne s'agissait pas d'un simple incident de course. Merci de le comprendre. Le plus important est que Dennis Foggia aille bien après l'accident."

Après un début de saison difficile, dans lequel Foggia a décroché un succès mais a connu cinq courses sans points dans les huit premières manches, le pilote s'est relancé avec quatre victoires dans les huit Grands Prix suivants, réduisant ainsi l'avance dont disposait Acosta au championnat.

Au micro de Sky Italie, Foggia a exprimé sa surprise de voir une telle manœuvre de la part d'un pilote promu en MotoGP, Binder ayant signé avec RNF, la structure qui va succéder à SRT dans la catégorie reine.

"Je veux parler de la saison, je suis assez satisfait", a-t-il déclaré. "Pas du début, mais dans la deuxième partie de la saison, je sais que j'ai été le plus constant et le plus fort. C'est dommage, parce que dans cette course je savais que j'avais un bon rythme et que je pouvais m'échapper, mais comme dans toutes les autres courses, si j'étais premier, Pedro pouvait être deuxième ou troisième et ce n'était pas suffisant, donc j'ai préféré rester dans le groupe, pour qu'il remonte et qu'on ait un duel."

"Binder m'a touché une fois et la deuxième fois je n'ai pas pu rester [sur la moto]. Je suis surpris parce qu'il sera en MotoGP l'an prochain. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Je jouais le championnat."

