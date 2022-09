Lorenzo Fellon rejoint le team CIP pour 2023

Seul pilote français engagé dans les petites catégories des Grands Prix moto, Lorenzo Fellon va changer d'équipe la saison prochaine. L'Avignonnais de 18 ans rejoindra le team CIP d'Alain Bronec pour sa troisième année au niveau mondial.

Vu dans la Red Bull Rookies Cup et l’European Talent Cup en 2019, Lorenzo Fellon a intégré le Championnat du monde Moto3 Junior la saison suivante puis les Grands Prix mondiaux dans la foulée, en 2021 pour deux premières campagnes avec la formation SIC58 Squadra Corse. Il a pu marquer ses premiers points cette saison et compte à ce jour pour meilleur résultat une 13e place, obtenue aux Grands Prix des Pays-Bas et de Grande-Bretagne. On l'a également vu se qualifier pour la première fois en première ligne, au Portugal au printemps.

"Après deux saisons en mondial, nous avons décidé de faire confiance à Lorenzo Fellon pour la saison 2023", déclare Alain Bronec, l'emblématique propriétaire du CIP qui aligne aujourd'hui Kaito Toba (vu sur le podium au Grand Prix du Qatar et actuellement 13e du championnat) et Joel Kelso. "Nous sommes convaincus de son potentiel et nous pensons qu’il trouvera au CIP-Green Power tout ce dont il a besoin pour s’illustrer. Nous sommes également fiers de pouvoir compter un pilote français dans une équipe française !"

"Je suis très heureux d’entamer une nouvelle aventure avec le CIP l’an prochain", se félicite quant à lui le jeune pilote. "C’est une équipe qui a beaucoup de dévouement et qui travaille très dur pour gagner. C’est quelque chose qui me motive beaucoup. Je pense qu’en unissant nos forces, on peut faire de très belles choses. Je suis très impatient de commencer à travailler avec eux l’an prochain et de donner le meilleur de moi-même pour porter au plus haut les couleurs de l’équipe."

