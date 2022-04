Masia l'emporte, Foggia reprend les rênes du championnat

Comme il est de coutume en Moto3, la bagarre a fait rage tout au long des 17 tours de course du Grand Prix des Amériques, sans laisser réellement apercevoir de favoris. Jusque dans les derniers instants, plusieurs pilotes ont pu prétendre à la victoire, mais c'est finalement Jaume Masia qui a passé la ligne d'arrivée en tête.

Après un début de saison compliqué qui l'a vu abandonner à deux reprises et finir en septième position en Indonésie, le pilote KTM a réellement ouvert son championnat et affichait sa satisfaction à l'arrivée : "Je suis vraiment content d'avoir gagné, c'est un feeling extraordinaire, car la course a vraiment été très disputée et nous avons travaillé dur pour obtenir ce résultat. Nous nous sommes donnés à 100% tout au long du week-end et, finalement, l'effort de toute l'équipe a été récompensé."

Derrière, Dennis Foggia s'est emparé de la seconde place et profite des erreurs consécutives de ses adversaires sur ces premières courses pour repasser premier du classement général et se creuser une avance de 16 points sur Sergio García Dols. Ce dernier est parti à la faute suite à un contact avec un autre pilote et a ainsi perdu le leadership de la catégorie.

Le poleman Andrea Migno, lui aussi victime de deux abandons cette année, a complété le podium au terme d'une lutte acharnée dans le groupe de tête, notamment contre Deniz Öncü, longuement en mesure de prétendre à la victoire. Le Turc a finalement terminé cinquième, derrière Ayumu Sasaki, et devant Xavier Artigas, lui aussi longtemps en bagarre pour le podium.

Juste derrière, on retrouve Izan Guevara, qui s'est emparé de la septième place malgré deux pénalités de Long Lap pour avoir volé le départ. Carlos Tatay, Riccardo Rossi et Tatsuki Suzuki ont complété le top 10.

Le rookie brésilien Diogo Moreira a chuté dans l'avant-dernier tour alors qu'il se battait dans le groupe de tête et était sur le point d'égaler, voire d'améliorer, sa sixième position décrochée en Argentine et au Qatar.

Lorenzo Fellon

Parti du fond de grille, le Français Lorenzo Fellon est parvenu à remonter jusqu'à la 15e place et est ainsi entré dans les points pour la première fois. "Je suis vraiment content d'avoir fait une belle course", a-t-il déclaré au micro de Canal +. "C'est vrai que ça fait un peu bizarre de célébrer les premiers points comme une victoire, surtout que je sentais que je pouvais faire un peu mieux, être avec mon coéquipier pour essayer d'être dans le top 10. C'est super d'avoir fait une belle course, une belle remontée surtout en partant de très loin après une mauvaise qualif. Ça fait une première base pour la saison et j'espère que les courses qui suivront seront comme ça, voire encore mieux j'espère."

GP des Amériques Moto3 - Course

