Arenas chute, McPhee gagne depuis la 17e place

Le week-end de McPhee n'a pas été dénué d'émotions ! Il faut dire que l’Écossais avait craint pour sa participation au Grand Prix en arrivant à Misano ce week-end, après avoir initialement rendu un test positif au COVID-19, qui avait entraîné la réalisation d'un second examen, revenu cette fois négatif. Jeudi, McPhee a ainsi dû se soumettre à un troisième test de dépistage, lui aussi finalement négatif, pour recevoir l'autorisation de se rendre sur le circuit et prendre part au week-end de course. Le pilote Moto3 aura finalement eu plus de chance que le candidat au titre Moto2 Jorge Martín, testé positif et condamné à déclarer forfait.

Au départ, le poleman Ai Ogura est parvenu à placer sa Honda Team Asia en tête au premier virage et à réaliser le holeshot avant de voir Tatsuki Suzuki lui ravir la place dans le virage 2. Une collision provoquée par Sergio Garcia (qui lui vaudra une pénalité de long lap) dans le virage 4 coûtera leur course à Celestino Vietti et Raul Fernandez, tandis que Gabriel Rodrigo se frayait un chemin en arrivant en tête dans le huitième virage.

Comme le veut toute bonne course de Moto3, les commandes ont plusieurs fois changé de mains sur les 16 tours suivants, Rodrigo, Binder, Suzuki et Masia prenant tous tour à tour la responsabilité de mener la meute. La course agressive de Darryn Binder a cependant pris fin dans le quinzième passage avec la négociation trop large du virage 6, résultant en un highside à l'abord du vibreur. Dennis Foggia en sera quitte pour un bon coup de chaud, évitant de justesse la CIP errante.

La bataille pour la victoire a été disputée jusque dans l'ultime boucle. C'est au 19e passage que McPhee est parvenu à placer sa Petronas Sprinta devant pour la première fois, après avoir pris le départ depuis une lointaine 17e place sur la grille de départ. Masia tenta bien de rendre la pareille en reprenant la position mais ne put résister à un plongeon audacieux de McPhee sur lui et Rodrigo à l'intérieur du dernier virage. Après une âpre lutte, l’Écossais a franchi la ligne d'arrivée avec une avance de 0''037 sur Ogura pour signer son premier succès depuis sa victoire au Mans, en 2019. Suzuki complète le podium.

Au général, Arenas réalise une mauvaise opération et voit son avance réduite à cinq points sur Ogura, tandis que le déficit de McPhee est désormais passé de 39 à 14 points.

Le prochain rendez-vous (8e manche du championnat du monde), toujours sur le circuit de Misano, est programmé dès le week-end prochain et marquera le passage de la mi-saison.

Saint-Marin - Course Moto3