Foggia vainqueur pour 0"078, Acosta diminué mais bien placé

Dennis Foggia s'est offert sa deuxième victoire de la saison sur le circuit d'Assen, tandis que Pedro Acosta a réussi à prendre de précieux points dans un week-end mal engagé, le leader du championnat ayant été impliqué dans un gros accident samedi matin.

Victime d'une chute à la fin de la troisième séance d'essais libres, Acosta a été percuté par Riccardo Rossi alors qu'il était à terre. Un traumatisme thoracique a été diagnostiqué, le contraignant à un forfait pour la Q2, mais le prodige espagnol a été autorisé à disputer la course, avec un départ depuis une lointaine 18e place.

Lire aussi : Le GP du Japon annulé, Austin confirmé en octobre

Jeremy Alcoba était en pole mais il a été doublé par Romano Fenati dès le départ. L'Italien était pénalisé par un double long lap pour un comportement inapproprié face à un rival dans les stands vendredi et il n'était plus que 14e après avoir respecté ses deux passages par le chemin imposé. Six pilotes, dont Jaume Masiá et Lorenzo Fellon, ont de leur côté dû passer par la voie des stands pour différentes infractions.

Sergio García a mené après la pénalité de Fenati mais il est resté sous la menace de Foggia, Xavier Artigas, Darryn Binder et Alboba, tandis que Fenati et Acosta ont réussi à remonter et à intégrer le groupe de tête. García et Foggia se sont plusieurs fois échangé la première place durant l'épreuve et Fenati a pris la tête à trois tours de l'arrivée, mais le pilote Leopard a repris l'avantage. Foggia a creusé un petit écart sur ses rivaux mais ces derniers se sont rapprochés dans le dernier tour, et il avait finalement moins d'un dixième d'avance sur García au moment de franchir la ligne d'arrivée.

"Je suis heureux !", a déclaré Foggia. "C'était une course incroyable, difficile, mais tout d'abord félicitations à Romano Fenati, parce qu'être troisième avec une double pénalité long lap... très fort. Me concernant, je suis très heureux, la moto a été parfaite, très rapide, donc je suis très heureux. Je crois que je suis troisième du championnat donc c'était important de prendre des points, parce que beaucoup de pilotes ont été pénalisés... Mon objectif était de gagner, et je l'ai fait donc je suis très heureux, je tiens à remercier mon équipe. Mon objectif était aussi d'aborder les vacances dans le calme donc je suis vraiment heureux, on se revoit dans un mois."

Darryn Binder a pris la quatrième place mais il a ensuite été pénalisé de trois positions pour avoir dépassé les limites de la piste en fin d'épreuve. Une fois de retour dans son box, le frère de Brad Binder a lâché un "fuck you" devant la caméra officielle, mécontent de sa sanction. Cette dernière a promu Pedro Acosta au quatrième rang, le membre de la KTM GP Academy se sortant bien de ce week-end difficile, avec une avance qui reste de 48 points sur García et de 72 unités sur Foggia au championnat.

Tatsuki Suzuki a été classé à la cinquième place, devant John McPhee. Gabriel Rodrigo, Artigas et Alcoba ont complété le top 10 tandis que Masia n'a franchi la ligne d'arrivée qu'au 20e rang après sa pénalité du début de course. Andrea Migno a abandonné après un contact avec Niccolò Antonelli.

GP des Pays-Bas Moto3