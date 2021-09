Un nouveau membre dans la VR46 Riders Academy

La VR46 Riders Academy a annoncé l'intégration à part entière d'un nouveau membre, le jeune Alberto Surra. Né en 2004 et lancé dans la compétition à l'enfance grâce à la minimoto, le Turinois a gravi les échelons grâce au soutien de la fédération italienne jusqu'à disputer cette saison le CIV avec le team Bardahl VR46 Riders Academy.

Cette équipe a participé à des Grands Prix du Championnat du monde grâce à l'inscription de wild-cards, notamment au Mugello où Surra a ainsi eu l'opportunité de faire ses débuts sur la scène internationale. Depuis le Grand Prix des Pays-Bas, il court pour le Snipers Team, avec qui il finit la saison de Moto3. L'officialisation de son intégration au sein de l'Academy dirigée par Valentino Rossi est aujourd'hui présentée comme l'aboutissement de l'apprentissage mené tout au long de cette année.

"Alberto a démontré ces derniers mois qu'il est un très bon pilote, en obtenant de bons résultats et surtout en montrant qu'il était capable de s'améliorer course après course, et c'est un aspect essentiel", souligne Alessio "Uccio" Salucci, directeur sportif de la structure qui, depuis Tavullia, dispense un encadrement complet à de jeunes pilotes italiens, depuis leur entraînement jusqu'aux à-côtés du quotidien inhérent à la compétition de haut niveau.

"Je suis vraiment très heureux de rejoindre pleinement le projet de VR46 Riders Academy", commente Alberto Surra. "Durant ces quelques mois, j'ai eu la possibilité de grandir aussi bien en tant que pilote qu'en tant que personne, et c'est quelque chose que je dois principalement aux importantes opportunités mises à disposition par l'Academy. Je souhaite donc adresser un grand remerciement à toutes les personnes qui font partie de cette très belle famille, et en particulier à Uccio et Barbara [Manzoni, responsable de l'administration, ndlr] pour leur soutien permanent et la confiance qu'ils m'ont accordée."

La publication la semaine dernière de la liste des équipes dont l'inscription a été acceptée en Moto2 et Moto3 pour la saison prochaine a officialisé la présence d'une équipe baptisée Avintia VR46 Riders Academy dans la plus petite catégorie du championnat, laquelle n'a toutefois pas encore dévoilé ses pilotes. La structure de Valentino Rossi sera par ailleurs toujours engagée en Moto2, cette fois avec deux équipes, l'une sponsorisée par Aramco (et non plus par Sky) et l'autre en lien avec Yamaha et mettant en avant les pilotes du VR46 Master Camp. La formation doit également aligner deux pilotes dans une équipe à part entière en MotoGP, après une saison 2021 de transition durant laquelle elle a sponsorisé l'engagement de Luca Marini.

À ce jour, huit membres de la VR46 Riders Academy courent à temps plein dans les différentes catégories du Championnat du monde : trois en MotoGP (Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli et Luca Marini), deux en Moto2 (Celestino Vietti, Marco Bezzecchi et Stefano Manzi) et deux en Moto3 (Andrea Migno et Niccolò Antonelli), en plus des présences plus sporadiques d'Alberto Surra ou encore Elia Bartolini.

Lire aussi : Valentino Rossi, maître et gourou de Pecco Bagnaia avant sa victoire