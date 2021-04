Pedro Acosta gagne encore grâce à un dépassement dans le dernier tour

Deux semaines après un premier succès étincelant au GP de Doha, conquis à la suite d'un départ depuis l'allée des stands, Pedro Acosta a cette fois passé toute la course aux avant-postes, profitant d'une attaque décisive sur Dennis Foggia, longtemps leader, dans le tout dernier tour de la course pour s'imposer et conforter sa place de leader au championnat.

Parti depuis la pole, Andrea Migno a conservé la tête au départ, devant Xavi Artigas et Foggia. Artigas s'est emparé de la première place dans le deuxième tour mais la course a vite tourné en sa défaveur : Foggia s'est porté en tête devant Acosta deux boucles plus tard, les deux hommes gagnant des positions en profitant de l'aspiration et quelques virages plus loin, Artigas a dû abandonner après un contact avec Gabriel Rodrigo, par la suite pénalisé par un long lap pour l'incident.

Avosta avait pris la tête peu avant cet incident et il a plusieurs fois échangé la première place avec Foggia en début d'épreuve, mais l'Italien a finalement pris un avantage qui a longtemps duré, la lutte pour la victoire ne reprenant réellement qu'en fin de course. Dans le 18e des 21 tours, Acosta a porté une attaque au premier virage mais il a dû passer dans le dégagement. Le pilote du team Ajo a repris la piste en troisième position, derrière Migno et Foggia. Ce dernier et Acosta n'ont eu besoin que de quelques virages pour reprendre l'avantage sur le poleman.

Les deux hommes forts de la course sont légèrement détachés dans le dernier tour pour se lancer dans un duel pour la victoire. Acosta a dépassé Foggia au virage 13 et il l'a contenu jusqu'à l'arrivée, malgré une KTM instable dans le dernier virage et une dernière attaque de son rival dans l'ultime ligne droite. Le rookie espagnol a franchi la ligne d'arrivée avec seulement 0"051 d'avance sur le pilote du team Leopard.

"C'était une course incroyable, non ?" s'est amusé Acosta après l'arrivée. "Après ce week-end difficile, à cause des conditions et le reste, je pense que mes mécaniciens ont fait un travail incroyable pour rendre ça possible. Avant la course, Aki [Ajo, patron de son équipe] m'a demandé qu'elle était la stratégie pour la course, et j'ai répondu 'Prendre du plaisir pendant 25 minutes et ramener le trophée' ! C'est incroyable d'être ici à nouveau !"

Migno a pris la troisième place, profitant de deux incidents dans le premier tour, d'abord une erreur de Sergio García, qui a failli tomber, puis une chute de Jaume Masia, troisième au moment de son erreur. Ayumu Sasaki s'est classé au quatrième rang devant Gabriel Rodrigo, Niccolò Antonelli et Romano Fenati. García a finalement pris la huitième place devant Masia, qui a pu remonter sur sa KTM.

Jeremy Alcoba, contraint de partir depuis les stands à la suite de son altercation John McPhee au GP de Doha, a pris la 14e place, tandis que le Britannique, qui s'élançait également après le reste du plateau, s'est classé au 23e rang. Deniz Öncü et Darryn Binder, eux aussi partis des stands pour des infractions en qualifications, ont respectivement pris la 15e et la 20e place. Le Français Lorenzo Fellon a vu l'arrivée à la 22e position.

Acosta profite de son deuxième succès en trois départs en Moto3 pour creuser l'écart au championnat, avec 31 points d'avance sur Masia et 34 sur Binder, qui fait la mauvaise opération du week-end, ainsi que sur Antonelli. Foggia n'est que neuvième, l'Italien faisant les frais de ses ses deux courses sans points à Losail.

Grand Prix du Portugal Moto3