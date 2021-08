Pedro Acosta fait craquer Sergio García au Red Bull Ring

Pedro Acosta est sorti vainqueur d'un duel avec Sergio García pour remporter le Grand Prix de Styrie dans la catégorie Moto3 et assoir un peu plus sa domination sur la catégorie, profitant d'une chute de son rival qui a néanmoins réussi à sauver la deuxième place.

La course a débuté sur une piste encore partiellement humide et les pilotes avaient pour la plupart des pneus pluie au moment du départ. Deniz Öncü, auteur de sa première pole, est passé sur les slicks trop tard et il a été envoyé en fond de grille.

Romano Fenati s'est emparé de la tête au départ mais il n'a pas résisté longtemps à Sergio García et Pedro Acosta, qui ont vite creusé un immense écart et sont restés les plus rapides avec leurs pneus pluie malgré une trajectoire de plus en plus sèche. Acosta a patienté plusieurs tours derrière García avant de tenter un premier dépassement et la première place a plusieurs fois changé de mains, surtout dans les derniers tours.

García a entamé la première boucle en tête mais son rival l'a doublé au premier virage. Le pilote du team Aspar a repris l'avantage dans la troisième courbe, obligeant Acosta à passer hors de la piste. Ce dernier a porté l'ultime attaque dans l'avant-dernier virage et il a pris l'avantage juste avant que García chute, perdant ses chances de victoire mais pas de podium puisqu'il a eu le temps de remonter sur sa machine pour prendre la deuxième place, moins d'une seconde devant Fenati.

Pedro Acosta a ainsi confirmé son statut de spécialiste du Red Bull Ring car s'il s'agissait de son premier succès sur cette piste en Moto3, il y avait décroché quatre succès consécutifs en Rookies Cup l'an passé, et un l'année précédente.

"Sergio était fort, comme toujours !" déclare le membre de la KTM GP Academy. "Je suis très content après ces 24 tours, une course très longue. Il fallait rester très concentré à la fin, dans une lutte où j'ai pu le doubler. J'étais un peu à la limite mais c'est incroyable de gagner chez Red Bull et KTM, et je tiens à remercier toute l'équipe. On s'est énormément entraînés cet hiver et on était prêts à se battre en venant ici. Je dédie cette victoire à Hugo Millán, à son frère et à sa famille."

Jaume Masia a pris la quatrième place devant Ayumu Sasaki, de retour à la compétition après sa blessure du GP de Catalogne. Darryn Binder a été le premier des pilotes ayant pris les slicks à l'arrivée, à la sixième position. Le frère de Brad Binder a longtemps été distancé avant de remonter dans le classement quand la piste était suffisamment sèche. Öncü n'a finalement pris que la 21e place devant Dennis Foggia, vainqueur de la précédente course à Assen mais en difficulté dans ces conditions.

Xavi Artigas n'a de son côté pas pris le départ en raison d'un test positif au COVID-19.

GP de Styrie Moto3