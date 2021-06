Pedro Acosta renoue avec la victoire au Sachsenring

Absent du podium depuis son précédent succès au GP d'Espagne, Pedro Acosta a renoué avec la victoire sur le circuit du Sachsenring, dans une course longtemps menée par Dennis Foggia, qui n'a finalement décroché le podium que grâce à une pénalité infligée à Jeremy Alcoba.

Filip Salač était en pole pour la première fois de sa carrière mais Kaito Toba a pris le meilleur envol, avant d'être doublé par Tatsuki Suzuki. Très vite, Foggia s'est emparé de la première place devant Acosta, rapidement revenu à l'avant de groupe de tête malgré un départ depuis une lointaine 13e place sur la grille.

Le cœur de la course a été marqué par de nombreuses chutes, notamment pour Yuki Kunii, touché par Jaume Masiá, qui a reçu une un long lap pour l'incident et a fini par abandonner après être tombé à son tour. Romano Fenati a fait chuter Deniz Öncü, qui a emmené avec lui le Français Lorenzo Fellon, pourtant auteur des meilleures qualifications de sa jeune carrière en Moto3 avec une première Q2 et la sixième place sur la grille. Fenati a lui aussi été pénalisé par un long lap pour cet incident.

Comme toujours dans cette catégorie, un groupe est resté très dense en tête, dix pilotes pouvant prétendre à la victoire. À six tours de l'arrivée, Foggia a creusé un petit écart sur le reste du plateau mais Acosta a pu revenir dans son sillage pour prendre l'avantage dans l'avant-dernière boucle. Le pilote du team Leopard a tenté de répliquer dans le tout dernier tour mais Acosta est immédiatement repassé devant. Foggia a même été débordé par Alboca et Kaito Toba, qui s'est ensuite emparé de la deuxième place dans l'avant-dernière courbe.

Acosta a franchi la ligne d'arrivée devant Toba, présent sur le podium pour la première fois de la saison, et Alcoba, que les commissaires de course ont rétrogradé d'une position pour un dépassement hors de la piste dans l'avant-dernier tour. Foggia, quatrième sous le drapeau à damier, a ainsi récupéré la troisième place.

Vainqueur de trois Grands Prix consécutifs en début de saison, Pedro Acosta restait sur une série de trois courses sans podium et reprend ainsi sa marche en avant, avec désormais un avantage de 55 points sur Sergio García, classé au septième rang de l'épreuve après avoir été pénalisé d'une place pour un dépassement des limites de la piste dans le dernier tour.

"C'était une course difficile, tellement longue", commente le jeune espoir de la KTM GP Academy. "C'était difficile de gérer les pneus, mais je pense que l'équipe m'a donné la meilleure moto possible. Je ne peux que remercier l'équipe, ceux qui m'ont aidé tous les jours à progresser, et je ne peux rien dire de plus."

Andrea Migno a pris la cinquième place devant Niccolò Antonelli, qui a bénéficié de la pénalité de García et d'une sanction identique infligée à Tatsuki Suzuki. Fenati n'a vu l'arrivée qu'à la 13e place après les différents incidents dans lesquels il a été impliqué. Malgré son abandon, Masiá reste troisième du championnat mais avec un déficit de 73 points sur Acosta, qui a plus du double de ses points.

GP d'Allemagne Moto3