Premier succès pour Sasaki, Foggia perd encore gros

Ayumu Sasaki s'est offert sa première victoire en Championnat du monde sur le circuit d'Assen, tandis que la lutte pour le titre s'intensifie entre Izan Guevara et Sergio García, tous deux sur le podium. Dennis Foggia a de son côté vécu une course catastrophique, conclue sur une chute.

Comme souvent en Moto3, les positions ont évolué tout au long de la course et un groupe de huit pilotes était détaché en fin d'épreuve, mené par Izan Guevara. Ce dernier et Ayumu Sasaki, auteur de la pole, se sont échangé la première place plusieurs fois dans l'avant-dernier tour mais le Japonais a fini par prendre l'avantage en abordant la dernière chicane, devant Tatsuki Suzuki, Guevara glissant de son côté à la cinquième place derrière Jaume Masiá et David Muñoz.

Dans le dernier tour, Sasaki a doublé Suzuki, qui est repassé devant au virage suivant. Au même instant, Muñoz a chuté et emmené Masiá avec lui, ce qui lui vaudra un long-lap à Silverstone. Guevara a recollé aux deux Japonais qui menaient la course et a repris l'avantage sur Sasaki pour se classer au deuxième rang derrière Sasaki, enfin vainqueur pour son 95e départ en Moto3, et cinq semaines à peine après s'être fracturé les deux clavicules au Mugello.

"Ça a pris beaucoup de temps, nécessité beaucoup d'entraînement", a commencé le pilote Husqvarna à l'arrivée. "Des sacrifices tous les jours et je gagne enfin, c'est incroyable. Cette année a été très difficile avec la blessure mais nous sommes revenus très forts. La moto était bonne, tout était parfait. J'ai bien préservé mon pneu derrière Izan et dans les trois derniers tours, j'ai essayé de passer devant parce que j'avais un bon rythme. C'est incroyable de gagner enfin."

Sergio García a complété le podium grâce à un dépassement sur Suzuki, quatrième à l'arrivée, Xavier Artigas prenant la cinquième et dernière place du groupe de tête. Daniel Holgado a franchi la ligne d'arrivée en sixième position, devant Stefano Nepa, Ryusei Yamanaka et Deniz Öncü, qui reste le seul pilote de la catégorie à avoir marqué des points à chaque course cette année.

Dennis Foggia était remonté à la quatrième place après un long-lap pour avoir coupé la dernière chicane mais il a fini par chuter après avoir été déséquilibré hors piste, à la suite d'un contact avec Muñoz.

Avec ce troisième abandon en quatre courses, Foggia perd encore le contact sur les deux premiers du championnat, García et Guevara, qui ne sont plus séparés que par trois points. L'Italien accuse un retard de 67 unités.

GP des Pays-Bas - Moto3 - Course