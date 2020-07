Suzuki parvient à ses fins, Arenas à la faute

Depuis le coup d'envoi du championnat Moto3, au Qatar, la pole position est l'affaire de Tatsuki Suzuki. Trois sur trois : le Japonais a une nouvelle fois dominé les qualifications lors du Grand Prix d'Andalousie, repartant vaillamment en quête d'un résultat probant en course, résultat qui lui avait pourtant échappé lors des manches précédentes où il n'avait pu se classer que cinquième et huitième.

Cette fois, le pilote de Paolo Simoncelli est parvenu à ses fins et il a mené cette course de main de maître. Il a beau ne pas avoir réussi à semer ses poursuivants, et avoir même momentanément cédé les commandes à Gabriel Rodrigo, il n'a finalement jamais été devancé plus d'un demi-tour. À l'approche des dernières boucles, Darryn Binder semblait être en capacité de venir l'inquiéter, toutefois le Sud-Africain s'est retrouvé aux prises avec John McPhee et leur bagarre a finalement offert un peu de répit au leader.

"Je suis très heureux, encore plus qu'à Misano car j'ai passé toute la course devant, en tête du groupe, et je ne me suis pas soucié de ceux qui me poussaient derrière. Ça a fait une énorme différence !" se réjouit Tatsuki Suzuki, qui signe là sa deuxième victoire mondiale. "J'étais très déçu de ma course le week-end dernier, mais aujourd'hui je suis le plus heureux !"

McPhee n'a cette fois pas réédité sa bévue de la première course et il a réussi à s'emparer de la deuxième place dans le final, mais Suzuki a pu arracher la victoire à la photo finish. Binder, lui, a chuté à la cinquième place après avoir commis une erreur dans le dernier tour, avant de remonter au quatrième rang du classement à la suite d'une pénalité infligée à Jeremy Alcoba.

Celestino Vietti est quant à lui parvenu à s'intercaler dans ce petit groupe pour s'inviter sur la troisième marche du podium. Le jeune pilote VR46 allait toutefois connaître une fin de week-end douloureuse… la faute à une bouteille de champagne qui lui a explosé dans les mains sur le podium. Il repart donc d'Andalousie avec 16 points au championnat et 22 points de suture !

Finalement cinquième, Gabriel Rodrigo a devancé Raul Fernandez au classement final, devant un trio là aussi très serré formé par Sergio Garcia, Ryusei Yamanaka et Tony Arbolino.

Comme dans les autres catégories, plusieurs chutes, parfois lourdes, ont marqué cette course, et notamment celle d'Albert Arenas, vainqueur des deux premières manches de la saison. Parti à la faute à huit tours de l'arrivée, l'Espagnol a été transporté au centre médical et en est ressorti avec une simple entorse de la cheville, un moindre mal au vu de la violence de son accident. Deniz Öncü, Jaume Masia et Ai Ogura, entre autres, sont eux aussi tombés alors qu'ils évoluaient aux avant-postes.

Avec un score inchangé de 50 points, Arena conserve la tête du championnat, mais voit Suzuki se hisser à la deuxième place, à six points, alors que McPhee conserve la troisième position à dix longueurs du leader.

