Tech3 recrute Deniz Öncü en Moto3

L'équipe Tech3 est désormais au complet pour la première saison de la structure française en Moto3. Deniz Öncü a en effet été choisi pour compléter le line-up, aux côtés d'Ayumu Sasaki. Un coup de maître pour le team de Bormes-les-Mimosas, car le jeune Turc est dans les radars depuis qu'il a joué le titre en Red Bull MotoGP Rookies Cup l’année dernière.

Âgé de 16 ans, Deniz Öncü est le frère de Can Öncü, qui avait créé la sensation en remportant son premier Grand Prix mondial il y a un an et qui évolue aujourd'hui chez Ajo, lui aussi dans la famille KTM donc. Deniz a lui aussi disputé ses premiers Grands Prix cette saison avec le team Ajo, tout en courant en Championnat du monde Junior, mais il s'agira cette fois de sa première saison complète en Grand Prix.

"Je suis très heureux d'intégrer le Championnat du monde Moto3 avec Red Bull KTM Tech3. C'est un rêve qui se réalise, car j'ai toujours voulu courir dans ce championnat à plein temps", se réjouit-il. "Je veux progresser à chaque course l'année prochaine et je vais faire de mon mieux pour que ce soit le cas. Et puis j'ambitionne d'atteindre régulièrement les points et de piloter avec constance. Un immense merci à Hervé Poncharal pour m'avoir donné cette chance !"

Témoignant de sa fierté d'avoir recruté l'étoile montante turque, Hervé Poncharal est désormais heureux que son équipe soit au complet alors que Tech3 s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre majeur en quittant le Moto2 au profit du Moto3. "Cela sera une saison très excitante pour nous tous en Moto3, car ces deux pilotes sont très jeunes, ils ont beaucoup de potentiel et sont de futurs champions prometteurs", estime-t-il.

"Cela sera aussi intéressant pour nous, car pour la toute première fois, Tech3 sera engagé en Moto3. Nous savons qu'il s’agit d'une catégorie essentielle pour KTM et je sais qu'ils travaillent très dur sur la nouvelle moto. Ce sera un nouveau projet très excitant pour Red Bull KTM Tech3 et j'espère qu'il sera couronné de succès", ajoute le team manager français.