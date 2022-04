Victoire de García, solide remontée de Sasaki

Auteur de la pole position, Sergio García Dols n'a pourtant pas eu course gagnée en Argentine et a dû faire face à une sérieuse concurrence, à commencer par son coéquipier Izan Guevara, qui a mené le Grand Prix jusqu'à la mi-course, où il a abandonné.

Installé alors en tête, García a creusé son avance mais celle-ci n'a pas été suffisante pour le mettre à l'abri jusqu'au bout, et ses poursuivants l'ont rattrapé dans l'avant-dernier tour.

Doublé par Dennis Foggia, il a finalement repris son bien et a passé la ligne d'arrivée en vainqueur. Grâce à cette victoire, qui vient s'ajouter à son podium au Qatar et à sa quatrième place en Indonésie, l'Espagnol prend les commandes du championnat pour quatre points sur le pilote Leopard.

"Les choses se sont un peu compliquées dans les derniers tours", a déclaré García. "Ça me paraissait un peu compliqué mais ma devise est de ne jamais abandonner. J'étais troisième dans le dernier tour, j'ai fermé les yeux et je me suis dit 'allez !' Aujourd'hui, je visais la victoire, je la méritais au vu de la course que je faisais et je suis allé la chercher."

Le podium : le deuxième Dennis Foggia, le vainqueur Sergio García et le troisième Ayumu Sasaki

Deuxième à l'arrivée, Foggia a réalisé une belle remontée depuis sa 11e place sur la grille. Le pilote Leopard a mis la moitié de la course à remonter dans le groupe de tête et à s'emparer de la deuxième position. Il s'est alors lancé à la poursuite de García et est passé tout proche d'une seconde victoire consécutive après son succès en Indonésie.

Toutefois, la plus solide remontée de la course est revenue à Ayumu Sasaki. Qualifié en première ligne, il devait réaliser un Long Lap suite à la chute qu'il avait provoquée à Mandalika, son comportement ayant été jugé dangereux par la direction de course.

Le Japonais l'a effectué dès le deuxième tour et s'est retrouvé 18e. Il a alors commencé à dépasser ses adversaires un par un pour finalement terminer sur le podium. Après ses deux abandons consécutifs alors qu'il se battait pour la victoire au Qatar et en Indonésie, la récompense arrive enfin et lui permet de se lancer au championnat.

Au pied du podium, Riccardo Rossi a décroché le deuxième meilleur résultat de sa carrière après son podium au Mans l'an dernier. Il a terminé devant Tatsuki Suzuki et Diogo Moreira. Le rookie Brésilien égale sa sixième place décrochée au Qatar et réalise pour le moment un excellent début de saison pour sa première année en Moto3.

La déception a été bien plus grande chez d'autres concurrents qui luttaient également en tête. Izan Guevara, tout d'abord, a rencontré un problème technique tandis qu'il menait la course et a été contraint d'abandonner. En bagarre avec Jaume Masia tout au long du Grand Prix, Andrea Migno est parti à la faute et a entraîné l'Espagnol avec lui. C'est un deuxième abandon consécutif pour l'Italien, qui avait pourtant bien démarré sa saison avec une victoire au Qatar.

GP d'Argentine Moto3 - Course

