Danilo Petrucci deuxième du championnat MotoAmerica

Jusqu'à la dernière course de la saison, Danilo Petrucci a conservé ses chances de remporter le championnat américain, dans la catégorie Superbike, avant de finalement s'incliner face à Jake Gagne. Après une quinzaine d'années dans les compétitions mondiales, c'est une transition parfaitement réussie pour le pilote italien, qui ne termine qu'à 20 points du champion grâce à un total de cinq victoires et 16 podiums en 20 courses.

Vu en Superstock 600 puis 1000, où il est passé à deux points du titre en 2011, Petrucci s'est ensuite établi en MotoGP. On l'a vu en gravir tous les échelons, puisqu'il a d'abord évolué en queue de peloton sur des machines répondant aux règlements CRT et Open, puis il a rejoint Pramac avec de premiers podiums à la clé et des résultats de plus en plus probants, avant enfin de devenir pilote officiel Ducati. Vainqueur de deux Grands Prix en 2019 et 2020, il est monté jusqu'au sixième rang du championnat et a terminé son parcours en 2021 au guidon de la KTM du team Tech3.

Jouissant d'un énorme capital sympathie, Petrucci a quitté les Grands Prix à regret pour mieux rebondir quelques semaines plus tard en disputant son premier Dakar. Un rêve devenu réalité pour cet amoureux des rallye-raids, avec des performances loin d'être anecdotiques, pourtant ses liens avec KTM se sont ensuite distendus. Début février, il officialisait son transfert vers les États-Unis, pour y prendre la suite de Loris Baz dans le team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC.

Au guidon d'une Ducati Panigale V4R, le pilote italien a rapidement pris ses marques, à en juger par la victoire qu'il a décrochée dès sa première course, à Austin, la seule piste qu'il connaissait. Après un doublé au Texas, il a raflé un troisième succès à Road Atlanta avant de connaitre sa seule chute lors de la deuxième course en Géorgie, puis d'obtenir une quatrième place en Virginie. Il a ensuite enchaîné 11 podiums, retrouvant au passage le chemin de la victoire dans le Minnesota, au mois de juillet.

Mais au fil des week-ends, c'est bien Jake Gagne qui s'est affirmé comme son principal rival. Un pilote déjà connu sur la scène internationale : ancien vainqueur de la Red Bull Rookies Cup, il a disputé deux Grands Prix Moto2 en 2011 et une saison et demie en WorldSBK en rejoignant Honda en 2017 après la mort de Nicky Hayden. Revenu en MotoAmerica par la suite, il a remporté son premier titre dans la catégorie Superbike l'an dernier.

Le Californien, qui court pour Yamaha, avait déjà gagné dix fois sur un total de 16 courses avant que le championnat n'investisse le New Jersey pour l'avant-dernier meeting de cette année et il disposait d'une première balle de match grâce à un petit point d'avance sur Petrucci à son arrivée sur place. Il n'est pas parvenu à ses fins durant cette manche, mais il a légèrement accentué son avance. Petrucci, lui, a résisté en remportant une nouvelle victoire, ainsi qu'une quatrième place.

C'est donc séparés de quatre unités que les deux hommes se sont présentés au Barber Motorsports Park cette semaine pour la finale du championnat, tous leurs adversaires étant désormais trop distancés pour rester en lice. La première course a une nouvelle fois tourné à l'avantage de l'Américain, alors que Petrucci a empoché la troisième place. Un résultat validé sur tapis vert à la suite d'un appel déposé pour une pénalité contestée par l'équipe du pilote italien, initialement jugé coupable d'un faux départ avant de voir sa sanction effacée.

Son retard était toutefois passé à 13 points avant l'ultime course de dimanche et sa quatrième place à l'arrivée n'allait pas suffire, Gagne validant son titre en montant sur la deuxième marche du podium. Petrucci termine donc à 20 points seulement après les 20 courses disputées, et avec 52 unités d'avance sur le troisième pilote classé, Cameron Petersen, coéquipier du champion. Et encore une fois, il a réussi à se faire adopter par un nouveau milieu tout en apportant une visibilité nouvelle au championnat américain auprès du public européen qui a suivi ses aventures tout au long de l'année.

