MotoE : 2e saison avec Smith, mais sans De Puniet

La deuxième saison de la Coupe du monde MotoE finit de s'organiser. Après la modification apportée la semaine dernière à son calendrier, pour former un programme de sept courses, la discipline a annoncé aujourd'hui les pilotes qui seront engagés sur ces épreuves.

Sacré cette année, l'Italien Matteo Ferrari défendra son titre, toujours au sein du team Gresini. Il y fera équipe cette fois avec Alessandro Zaccone, alors que son coéquipier précédent, Lorenzo Savadori, quitte la discipline pour faire son retour en World Superbike.

Deuxième au classement général en 2019, Bradley Smith sera lui aussi au rendez-vous, toujours avec One Energy Racing, l'équipe sœur du SIC Racing Team et du Petronas Yamaha Racing, dont il sera une nouvelle fois le seul à défendre les couleurs. Bien qu'un temps intéressé par le remplacement de Johann Zarco chez KTM, le pilote anglais a vu l'opportunité lui échapper au profit de Brad Binder, si bien qu'il se partagera à nouveau en 2020 entre son rôle de pilote d'essais pour Aprilia et ce guidon de course.

Eric Granado, troisième du championnat cette année et vainqueur des deux dernières courses, est lui aussi fidèle au poste chez Avintia. Il aura cette fois pour coéquipier Xavier Cardelus, alors que Xavier Siméon change d'équipe pour rejoindre LCR. Aux côtés de Niccolò Canepa, le pilote belge prendra la place laissée vacante par Randy de Puniet, qui n'ira pas au-delà d'une saison dans le championnat tout électrique, comme il l'avait laissé entendre en cours de saison.

Le contingent français est également privé de Kenny Foray, qui avait disputé la première saison au sein du team Tech3. En revanche, Mike Di Meglio, l'un des quatre vainqueurs de la première saison, reste engagé avec Marc VDS. Il en va de même pour un autre ancien pilote MotoGP, Alex de Angelis, qui conserve sa place chez Pramac aux côtés de Josh Hook.

Sete Gibernau quitte lui aussi le plateau, lui qui était sorti de sa retraite cette année pour participer aux débuts de cette nouvelle série. Au total, ils sont six à ne pas renouveler l'expérience, cependant le nombre d'engagés annoncé reste inchangé, avec 18 noms figurant sur la liste. Parmi les nouveaux venus, on compte notamment le Suisse Dominique Aegerter, engagé depuis 13 ans en Grand Prix.

Entry list 2020

Pos. Pilote Team 5 Alex de Angelis Pramac 6 Maria Herrera Aspar 7 Niccolo Canepa LCR 10 Xavier Simeon LCR 11 Matteo Ferrari Gresini 16 Josh Hook Pramac 18 Nicolas Terol Aspar 20 Xavier Cardelus* Avintia 27 Mattia Casadei SIC58 35 Lukas Tulovic* Tech 3 38 Bradley Smith One Energy 40 Jordi Torres* Pons 51 Eric Granado Avintia 61 Alessandro Zaccone* Gresini 63 Mike Di Meglio Marc VDS 66 Niki Tuuli Ajo 70 Tommaso Marcon* Tech 3 77 Dominique Aegerter* Intact

* Rookies