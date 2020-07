Dominateur des premiers essais libres, le pilote Intact GP a finalement décroché la troisième place sur la grille de départ de cette première course de l’année.

Après un départ raté, il perdait toutefois plusieurs positions et se retrouvait en bagarre au milieu du peloton avant d’effectuer une belle remontée. En fin de course, Aegerter accélérait encore la cadence et passait coup sur coup Alejandro Medina puis Lukas Tulovic pour se hisser à la troisième place.

Une position qu’il conservait jusqu’à la ligne d’arrivée, et qui lui permettait de signer un podium pour sa première course en MotoE, à 3,2 secondes du vainqueur Eric Granado, et dans le sillage de Matteo Ferrari, deuxième.

Dominique Aegerter, Intact GP

"Avec une telle distance de course, qui a même été raccourcie d’un tour pour passer de six à sept tours à cause de la chaleur, c’était vraiment difficile de revenir aux avant-postes", explique Aegerter. "De plus, les dépassements sont compliqués car tous les pilotes ont la même moto. Mais j’ai quand même pu dépasser quatre pilotes avant la ligne d’arrivée, et au final, c’était suffisant pour un podium."

"Pour la première course, c’est vraiment pas mal. Nous pouvons être satisfaits et nous préparer à la prochaine course avec confiance."

"Je suis incroyablement heureux que la saison de course ait enfin commencé", poursuit le pilote de 29 ans. "Je voudrais ainsi remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Bien entendu, cela inclut toute mon équipe et tous les sponsors qui soutiennent ce projet malgré les moments difficiles."

Dominique Aegerter revient également sur l’ambiance particulière de ce premier meeting de course, en raison des mesures imposées par la crise du coronavirus. « C’était une ambiance bizzare, les fans nous manquent dans les gradins », conclut-il. « Je ne m’habitue pas à ne voir aucun drapeau suisse frappé du numéro 77. C’est difficile mais j’espère que les fans se sont quand même régalés à me suivre à la télévision et à croiser les doigts. »

La prochaine manche de la MotoE se disputera dès le week-end prochain, toujours à Jerez, mais sous l’appellation "Grand Prix de Catalogne".