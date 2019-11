À 29 ans, le pilote suisse abordera ainsi un nouveau challenge en Moto E au sein de l'équipe Dynavolt Intact GP, où il succèdera d'ailleurs à un autre suisse, Jesko Raffin. On rappellera également que la structure allemande aligne actuellement Thomas Lüthi en Moto2.

Cette saison, Dominique Aegerter dispute ainsi sa dixième et dernière saison en Moto2, alors que son équipe MV Agusta a décidé de ne pas prolonger son contrat en 2020, où il sera remplacé par l'Italien Simone Corsi aux côtés de Stefano Manzi.

Avant le dernier meeting de la saison Moto2, Dominique Aegerter occupe le 23e rang, avec pour meilleur résultat une neuvième place aux Pays-Bas. Son meilleur classement dans la catégorie reste ses deux cinquièmes places au championnat en 2031 et 2014.

"Je suis très heureux de pouvoir régler mon futur dès maintenant", se réjouit Dominique Aegerter. "Après l'incertitude liée à la fin de ma présence en Moto2, je suis très heureux de rejoindre Intact GP en MotoE. C'est une équipe très professionnelle qui a déjà acquis de l'expérience en MotoE cette année. J'avais déjà essayé de coopérer avec Jürgen [Lingg] et Stefan [Keckeisen] il y a quelques années, et ce sera finalement le cas."

"Je ne peux pas dire grand-chose sur la MotoE parce que je ne l'ai pas encore essayé", poursuit Aegerter. "J'ai entendu beaucoup de choses positives. Les pneus offrent une très bonne adhérence et l'accélération doit être excellente, vous pouvez aussi le voir dans les chronos qui ne sont pas loin de la Moto2. Je pense que la catégorie conviendra parfaitement à mon style de pilotage. Le but est clairement m'attaquer à la classe MotoE et de me battre avec les leaders."

"Je serai également pilote remplaçant officiel en Moto2 au GP Intact si l'un des deux pilotes réguliers ne peut pas rouler, ce que bien sûr je n'espère pour aucun d'eux !", précise le pilote suisse. "Mais si cela se produisait, j'essaierais de représenter l'équipe du mieux que je pourrais."

"Je tiens à remercier Intact GP de m'avoir donné cette chance et je suis heureux que nous ayons pu trouver un accord. C'est bien de pouvoir enfin se concentrer à nouveau sur la course moto. Au cours des deux dernières années, j'ai dû travailler beaucoup sur ma carrière et je n'avais pas la tête claire pour ce sport, bien sûr aussi parce que les résultats n'étaient pas parfaits. Un grand merci aussi à mes fans, ma famille, mon frère, mon manager et mes fidèles sponsors pour continuer à croire en moi et à me soutenir à l'avenir."