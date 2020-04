C'était un 11 avril : la première victoire de Lorenzo en MotoGP

En ce 11 avril 2008, le paddock MotoGP est installé au Portugal, sur le circuit d'Estoril, pour la troisième manche de la saison. Un mois plus tôt, quatre petits nouveaux ont rejoint le plateau de la catégorie reine : le Champion du monde Superbike en titre, James Toseland, et les pilotes qui la saison précédente formaient le trio de tête de la catégorie 250cc, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso et Alex de Angelis.

Propulsé dans l'équipe de la star Valentino Rossi pour ses débuts, Lorenzo a vite déchanté en se voyant fermement signifier qu'il ne serait pas le maître à bord, et le mur érigé entre les deux parties du stand (sous le prétexte que les deux pilotes de l'équipe ne faisaient pas appel au même manufacturier de pneus) a douché tout espoir de collaboration avec son coéquipier. Qu'à cela ne tienne, celui qui à l'époque était encore affublé du numéro 48 allait se charger de démontrer en piste qu'il n'était pas du genre à nourrir le moindre complexe d'infériorité.

Lire aussi : Cohabiter avec Rossi, véritable challenge pour Lorenzo à ses débuts

Et dès ses premiers Grands Prix, Lorenzo réalise un petit exploit, celui de s'emparer de la pole position dès sa première tentative et même trois fois de suite ! En course, il est également au rendez-vous : deuxième au Qatar derrière Stoner, troisième en Espagne derrière Pedrosa et Rossi, il ne lui faut attendre que sa troisième tentative, au Portugal donc, pour cette fois parvenir à ses fins.

Alors que quelques gouttes de pluie viennent troubler le début de course, Lorenzo s'installe dans le groupe de tête dès l'extinction des feux. Une nouvelle fois, il se confronte à certains de ses plus grands adversaires, côtoyant Rossi, Pedrosa et Dovizioso aux avant-postes. Petit à petit, ce dernier se fait quelque peu détacher, puis il chute. Quant à Lorenzo, il parvient peu avant la mi-course à se défaire de Pedrosa et enfin de Rossi pour s'emparer des commandes.

Dès lors, on ne l'arrête plus. Tour après tour, il est l'homme le plus rapide en piste et va même jusqu'à battre le record du tour. Il relègue Pedrosa de plus en plus loin au gré des dixièmes grappillés, alors que Rossi s'effondre et perd plus de dix secondes dans les dix derniers tours. Lorenzo, lui, n'est plus menacé et c'est donc au terme d'une démonstration ferme qu'il passe la ligne d'arrivée en vainqueur et s'en va, pour la première fois à l'issue d'une course MotoGP, planter son emblématique drapeau dans le gravier du circuit.

En ce 11 avril 2008, il devient le plus jeune pilote à monter sur le podium pour sa troisième course dans la catégorie reine, mais rejoint surtout Melandri, Capirossi, Pedrosa et Rossi en s'imposant en MotoGP après avoir connu le succès en 125cc et en 250cc. Ce n'est alors que la première de ses 47 victoires parmi l'élite et, étrangement, ce serait la seule à figurer à son palmarès cette année-là. Dès le lendemain, le pilote espagnol allait se faire opérer pour un syndrome des loges, puis au Grand Prix suivant, une spectaculaire chute lui vaudrait une fracture des deux chevilles, première de ses nombreuses blessures cette saison-là. Mais l'année suivante, Lorenzo allait de nouveau remporter ce Grand Prix du Portugal, et cette fois réaliser un championnat quasi parfait pour terminer deuxième derrière Valentino Rossi. Dès 2010, le titre serait à lui.

