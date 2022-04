Il y a 18 ans : la première victoire de Rossi avec Yamaha

À l'aube du lancement de la saison 2004, tous les regards sont tournés vers Valentino Rossi, qui a déclenché un véritable tsunami dans le paddock MotoGP en annonçant quelques mois auparavant sa décision de quitter Honda pour Yamaha. L'Italien sait qu'il joue gros au moment d'entrer en piste sur le circuit de Welkom, en Afrique du Sud. Il doit prouver qu'il est aussi capable de gagner avec la firme d'Iwata.

Arrivé dans la catégorie reine en 2000, il y compte déjà trois titres mondiaux et 33 victoires avec Honda et s'est installé en leader. Mais las des commentaires remettant en cause son talent et attribuant ses succès à la qualité de sa moto, Rossi a à cœur de montrer qu'il peut être aussi à l'aise sur n'importe quelle autre machine. Et choisir la Yamaha est le parfait exemple pour ce faire.

La marque japonaise n'a en effet décroché aucun titre depuis 1992, et n'a totalisé que 24 victoires entre 1993 et 2003, contre 117 pour Honda. Ses difficultés sont une aubaine pour le #46 qui prend le pari de parvenir à la faire gagner.

Valentino Rossi

Après des mois de négociation et de préparation tenues secrètes, ainsi qu'un retard d'essai en raison du veto opposé par Honda au fait qu'il puisse rouler sur sa nouvelle machine jusqu'à la fin 2003, Rossi arrive fin prêt au premier Grand Prix de la saison 2004, qui se tient à Welkom.

Après avoir été l'auteur de la pole position, devant Sete Gibernau et Max Biaggi, tout se déroule selon ses plans à l'extinction des feux. Le tout nouveau pilote Yamaha vire en tête dans le premier virage et maintient sa position durant plusieurs tours. Mais Biaggi n'a pas dit son dernier mot et va lui donner du fil à retordre tout au long de la course.

Max Biaggi, à la poursuite de Valentino Rossi

Débarrassé de Gibernau, qui fera une course en solitaire, Biaggi rattrape Rossi et reste collé à ses roues tout au long des 28 tours. C'est un combat de nerfs que se livrent les deux hommes, Biaggi essayant de mettre la pression sur son cadet et le dépassant à plusieurs reprises, au guidon d'une Honda satellite.

Le #46 a finalement le dernier mot à trois tours de la fin. Il passe la ligne d'arrivée avec seulement deux dixièmes d'avance, et remporte ainsi son pari en s'imposant dès son premier Grand Prix avec Yamaha. Gibernau complète le podium avec une autre Honda privée, reléguant la machine officielle d'Alex Barros au quatrième rang.

Valentino Rossi, devant Max Biaggi, sur le podium

Ce succès sera le premier d'une longue série aux côtés du constructeur japonais, puisque Rossi en remportera 56 en tout, entre 2004 et 2017, en plus d'ajouter quatre titres à son palmarès. Interrogé par Sky Italie en octobre dernier, le nonuple Champion du monde a qualifié cette victoire "à bien des égards comme la plus belle" de sa carrière.