Les 20 dernières équipes arrivées en MotoGP

Team LCR

Photo de: Team LCR Casey Stoner (Team LCR, 2007)

L'équipe montée par Lucio Cecchinello était déjà bien connue sur les grilles 125cc et 250cc où l'Italien courait lui-même dans les années 1990. Mais après avoir aligné Casey Stoner en quart de litre et l'avoir vu se révéler au point qu'il passe en MotoGP l'année suivante, le désormais ancien pilote a décidé de franchir le pas. Dès 2006, son équipe rejoignait donc la catégorie reine, pour accompagner les débuts de l'Australien, qui deviendrait Champion du monde l'année suivante avec Ducati. LCR est depuis le partenaire fidèle de Honda, avec qui l'équipe a partagé les victoires comme les vaches maigres.

Ilmor GP

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Jeremy McWilliams (Ilmor, 2007)

Fondée par Mario Illien, l'équipe Ilmor a annoncé son arrivée en MotoGP en 2006, disputant deux premiers Grands Prix à la fin de cette saison avec Garry McCoy. Son entrée officielle et à temps plein fut mise en place pour l'année suivante, avec des motos confiées à Jeremy McWilliams et Andrew Pitt... Mais l'aventure ne dura qu'un seul Grand Prix. Deux semaines après le lancement du championnat, les Ilmor GP étaient absentes de la grille pour la deuxième manche.

Scot Racing Team

Photo de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Andrea Dovizioso (Scot Racing Team, 2009)

En 2008, Scot Racing Team, déjà connu pour ses réalisations dans les petites cylindrées, a fait son arrivée en MotoGP en s'associant à JiR (pour Japan Italy Racing), équipe déjà engagée dans la catégorie reine depuis 2005. Le team a alors fait monter son pilote, Andrea Dovizioso, sur une Honda satellite qui allait lui permettre de décrocher un premier podium puis lui ouvrir les portes de l'équipe officielle. Scot est ensuite resté en 2009, toujours avec le soutien de Honda et avec cette fois avec Gabor Talmacsi au guidon, avant de quitter la catégorie sur fond de difficultés financières.

Onde 2000 / Grupo Francisco Hernando

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Sete Gibernau (Grupo Francisco Hernando, 2009)

Le richissime et sulfureux homme d'affaires Francisco Hernando (surnommé "Paco l'égoutier" en Espagne), fit ses premiers pas en Grand Prix moto en sponsorisant l'équipe Onde 2000 dans la catégorie 125cc, en 2008. La saison suivante, il était à la tête d'un projet ambitieux voyant l'inscription de l'équipe portant son nom en MotoGP, avec au guidon de sa Ducati Sete Gibernau, sorti de deux ans de retraite pour l'occasion. Des problèmes financiers ont toutefois mis un terme à cet engagement au bout de six Grands Prix.

Interwetten MotoGP / Paddock Grand Prix

Photo de: Red Bull GmbH and GEPA pictures GmbH Hiroshi Aoyama (Interwetten Honda MotoGP, 2010)

Dirigée par Daniel Epp, l'équipe suisse Paddock Grand Prix − souvent plus connue sous le nom de son sponsor − courait déjà dans les petites catégories depuis 2002 et elle avait même remporté le championnat 125cc en 2005 avec Thomas Lüthi. En 2010, elle obtint une place en MotoGP, avec Hiroshi Aoyama, mais au bout d'un an la formation retourna en Moto2 et en Moto3.

Aspar

Photo de: Bridgestone Corporation Héctor Barberá (Paginas Amarillas Aspar, 2010)

Aspar fait partie des équipes iconiques des Grands Prix moto, portée par son patron, le champion Jorge Martínez. Longtemps, elle frappa à la porte de la catégorie MotoGP, tout en construisant une carrière riche en succès en 125cc et en 250cc. En 2010, enfin, le team eut le soutien nécessaire pour rejoindre la grille MotoGP, avec pour pilote Héctor Barberá. Aspar allait rester parmi l'élite jusqu'en 2018, faisant courir Randy de Puniet, Aleix Espargaró, Nicky Hayden ou encore Álvaro Bautista. Pour cette dernière année, l'équipe avait été renommée Ángel Nieto Team, en hommage au champion décédé.

AB Motoracing

Photo de: Cardion AB Motoracing Karel Abraham (AB Motoracing, 2011)

La carrière de Karel Abraham a été soutenue par son père, patron du circuit de Brno, depuis ses débuts et c'est dans la catégorie 125cc qu'on le vit d'abord courir au niveau mondial. En 2010, l'équipe Cardion AB Motoracing fit le grand saut vers le MotoGP, toujours avec son pilote fétiche, et s'y maintint ensuite jusqu'en 2015.

Avintia Racing

Photo de: Bridgestone Corporation Yonny Hernández (Avintia Racing, 2012)

Fondé par Raúl Romero et Josep Oliva, l'équipe connut une première ère sous le nom de team BQR (pour By Queroseno Racing), dans les championnats espagnols, puis au niveau mondial en 125cc, 250cc et Moto2. À son arrivée en MotoGP en 2012, elle était renommée Avintia Racing, identité qui allait l'accompagner jusqu'à devenir Esponsorama Racing et quitter le championnat fin 2020. D'abord arrivée dans le cadre du règlement CRT-Open, elle a aligné deux Ducati satellites à partir de 2014. C'est avec cette formation qu'Enea Bastianini et Luca Marini ont fait leurs débuts dans la catégorie MotoGP. On y a vu aussi Tito Rabat, Mike di Meglio et même Johann Zarco, pour sa première année sur la Ducati.

Paul Bird Motorsport

Photo de: Bridgestone Corporation James Ellison (Paul Bird Motorsport, 2012)

Bien connu du Superbike, à la fois au niveau national et mondial, le team de Paul Bird est lui aussi arrivé en MotoGP grâce au règlement CRT-Open, en 2012. Mais comme la majeure partie de ces structures, l'équipe britannique n'a fait qu'un passage rapide dans la catégorie reine des Grands Prix, trois ans en l'occurrence.

IodaRacing Project

Photo de: Bridgestone Corporation Danilo Petrucci (IodaRacing Project, 2012)

Giampiero Sacchi est depuis les années 1980 l'un des grands noms des courses moto, en Italie et bien au-delà. Ancien manager de pilotes et directeur sportif du groupe Piaggio, il a été associé aux débuts de Max Biaggi, Valentino Rossi ou encore Jorge Lorenzo. Il avait déjà géré des équipes dans les petites catégories mondiales lorsqu'en 2012, il a lui aussi répondu au règlement CRT-Open en y voyant l'opportunité d'inscrire son team, IodaRacing, en MotoGP. Cela allait durer quatre ans, avec au passage l'arrivée dans le championnat de Danilo Petrucci.

Forward Racing

Photo de: Bridgestone Corporation Colin Edwards (Forward Racing, 2012)

Forward Racing est une équipe suisse, arrivée dans le championnat en 2009 pour aligner une Kawasaki privée sous le nom de Hayate, sauvant au passage la place de Marco Melandri après le désengagement du constructeur. Passé ensuite au Moto2, le team est revenu en MotoGP via la classe CRT-Open. On en retiendrait surtout le podium d'Aleix Espargaró en 2014 et les débuts de Loris Baz en Grand Prix, mais après quelques remous et problèmes judiciaires, l'équipe s'est par la suite stabilisée dans la catégorie intermédiaire.

Speed Master

Photo de: Bridgestone Corporation Mattia Pasini (Speed Master, 2012)

Initialement créée pour faire courir Andrea Iannone en Moto2, la formation Speed Master était gérée par son père, Regalino, avec également l'implication d'Uccio Salucci. Le pilote étant resté plus longtemps que prévu dans la catégorie intermédiaire, c'est Mattia Pasini qui en a porté les couleurs lorsque Speed Master a ensuite intégré le MotoGP. Ce fut pour une saison uniquement, avec un final en queue de poisson pour une équipe en difficulté financière.

Marc VDS

Photo de: Marc VDS Scott Redding (Marc VDS Racing, 2015)

L'équipe de Marc van der Straten a fait son entrée dans le championnat du monde en 2010, via la catégorie Moto2. Après avoir étendu sa présence au Moto3, elle a également coché la case MotoGP, en 2015. Elle a été lourdement secouée par un conflit entre le propriétaire et son directeur, Michael Bartholemy, et a fini par quitter la catégorie fin 2018 pour se focaliser sur le Moto2, avec succès. Dans l'intervalle, Marc VDS avait fait débuter Franco Morbidelli en MotoGP et gagné avec le tout jeune Jack Miller.

Team Suzuki

Photo de: Suzuki MotoGP Maverick Viñales (Team Suzuki MotoGP, 2015)

Suzuki, c'est l'histoire d'éternels départs et retours au plus haut niveau de la course moto. Le constructeur avait déjà écrit de grandes heures des Grands Prix 500cc et MotoGP, avec un programme courant jusqu'en 2011 mais que la crise économique mondial avait mis à mal. Dès 2015, cependant, l'équipe était de retour sur la grille avec un projet complètement renouvelé et rapidement couronné de succès. Malgré les victoires et malgré le titre de Joan Mir en 2020, Suzuki est parti à nouveau, fin 2022.

Aprilia Factory Team

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team, 2022)

Aprilia aussi était une marque très connue en Grand Prix, avec une multitude de succès dans les petites catégories et divers engagements dans la catégorie reine, sous différentes formes. En 2015, le constructeur fit son retour en MotoGP, avec cette fois une moto entièrement conçue à Noale. Le programme s'appuyait alors sur le team Gresini pour la gestion quotidienne, mais en 2022 Aprilia a engagé sa propre équipe d'usine, marquant une des étapes importantes dans la progression d'une marque aujourd'hui devenue incontournable sur la grille.

KTM Factory Racing

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró (KTM Factory Racing, 2017)

Spécialiste du tout-terrain, KTM s'est attaqué aux circuits en 2003, avec d'emblée un programme ambitieux dans les petites cylindrées des Grands Prix. En 2005, le constructeur a brièvement fourni un moteur au Team KR en MotoGP, mais il allait ensuite falloir attendre 2016 pour voir une moto de sa conception s'aligner sur la grille. D'abord pour un Grand Prix d'essai emmené par le pilote essayeur Mika Kallio, puis pour des saisons complètes, rapidement couronnées de succès.

Sepang Racing Team

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT, 2019)

En 2019, c'est le team Petronas SRT (pour Sepang Racing Team) qui a repris les deux Yamaha satellites libérées par Tech3. L'équipe malaisienne, déjà bien connue dans les petites catégories, a frappé fort en faisant débuter Fabio Quartararo, en menant Franco Morbidelli à la deuxième place du championnat en 2020, puis en alignant Valentino Rossi pour sa dernière saison en MotoGP.

VR46 Racing Team

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi (VR46 Racing Team, 2002)

Créé en 2014, le team VR46 de Valentino Rossi a d'abord connu le succès en Moto3 et en Moto2, avant de s'attaquer à la catégorie reine. Après une saison de transition durant laquelle la structure a soutenu l'engagement de Luca Marini via le team Avintia, l'équipe s'est engagée à part entière en 2022, avec des Ducati satellites et rapidement beaucoup de succès.

RNF MotoGP Racing

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Andrea Dovizioso (RNF MotoGP Racing, 2022)

En 2022, Razlan Razali a conservé ses deux places sur la grille, mais en engageant une nouvelle équipe. Exit SRT, après le désengagement de Petronas et du circuit de Sepang ; il a créé RNF et a conservé la force vive de ses troupes. Toujours avec Yamaha la première année, engageant notamment Andrea Dovizioso pour sa dernière saison en MotoGP, puis avec Aprilia dont la formation est devenue la nouvelle équipe satellite en 2023. À la fin de la saison, la Dorna l'a toutefois exclue de la grille à cause de manquements financiers.

Trackhouse Racing

Photo de: Trackhouse Racing Team Les couleurs 2024 de la nouvelle équipe Trackhouse.

Une fois RNF écarté, c'est le team Trackhouse qui a pris le témoin. Avec cette équipe experte de la NASCAR, c'est le retour d'une formation américaine sur la grille et la promesse d'un rapprochement du MotoGP avec les États-Unis. Le deal, finalisé rapidement après la fin du championnat 2023, a permis de conserver les Aprilia satellites, les pilotes Miguel Oliveira et Raúl Fernández, et les membres de l'équipe.