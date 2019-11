Diaporama - Les 20 derniers vainqueurs en MotoGP

Lorsque le Grand Prix du Qatar donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison MotoGP, 22 pilotes prendront place sur la grille de départ. Parmi eux, seuls huit ont déjà connu le succès parmi l'élite.

Il faut dire que la catégorie reine connaît un renouvellement assez lent, au point que Casey Stoner, bien que retiré de la compétition depuis 2012, figure toujours dans le top 10 des vainqueurs les plus récents. On se souvient de la vague de 2016 qui avait vu Crutchlow, Viñales, Miller et Iannone signer leur premier succès pendant la même saison, mais auparavant aucun pilote n'était parvenu à ouvrir son compteur entre 2013 et 2015.

Alors, la saison 2019 apportera-t-elle un peu de renouveau ?

Les 20 derniers vainqueurs en MotoGP :

Diapo Liste 1. Andrea Dovizioso 1 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Valence 2018 (Ducati) 2. Marc Márquez 2 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Sepang 2018 (Honda) 3. Maverick Viñales 3 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Phillip Island 2018 (Yamaha) 4. Jorge Lorenzo 4 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Red Bull Ring 2018 (Ducati) 5. Cal Crutchlow 5 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Termas de Río Hondo 2018 (LCR-Honda) 6. Dani Pedrosa 6 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Valence 2017 (Honda) 7. Valentino Rossi 7 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Assen 2017 (Yamaha) 8. Andrea Iannone 8 / 20 Photo de: Ducati Corse Dernière victoire : Red Bull Ring 2016 (Ducati) 9. Jack Miller 9 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Assen 2016 (Marc VDS-Honda) 10. Casey Stoner 10 / 20 Photo de: Repsol Media Dernière victoire : Phillip Island 2012 (Honda) 11. Ben Spies 11 / 20 Photo de: Yamaha MotoGP Dernière victoire : Assen 2011 (Yamaha) 12. Loris Capirossi 12 / 20 Photo de: Bridgestone Corporation Dernière victoire : Motegi 2007 (Ducati) 13. Chris Vermeulen 13 / 20 Photo de: Ducati Corse Dernière victoire : Le Mans 2007 (Suzuki) 14. Troy Bayliss 14 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Valence 2006 (Ducati) 15. Toni Elías 15 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Estoril 2006 (Gresini-Honda) 16. Marco Melandri 16 / 20 Photo de: Team Gresini Dernière victoire : Phillip Island 2006 (Gresini-Honda) 17. Nicky Hayden 17 / 20 Photo de: Todd Corzett Dernière victoire : Laguna Seca 2006 (Honda) Alex Barros 18 / 20 Photo de: Camel Media Service Dernière victoire : Estoril 2005 (Pons-Honda) 19. Sete Gibernau 19 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Losail 2004 (Gresini-Honda) 20. Makoto Tamada 20 / 20 Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Dernière victoire : Motegi 2004 (Pons-Honda)

Cliquez sur chaque photo pour passer à la suivante.