900 Grands Prix 500cc et MotoGP dans le rétro

Depuis la création du championnat en 1949, 900 Grands Prix ont été disputés pour la catégorie reine, autrefois celle des 500cc et devenue MotoGP en 2002, avec depuis plusieurs changements de cylindrées. À l'occasion de ce cap impressionnant passé au Grand Prix de Styrie, un 112e vainqueur a été célébré en la personne de Miguel Oliveira. L'occasion pour nous de regarder dans le rétro et de nous souvenir d'une petite sélection des innombrables Grands Prix qui ont fait l'Histoire du championnat.

Du 1er au 100e Grand Prix, 13 ans s'écoulent...

#1 17 juin 1949 - TT de l'île de Man

Déjà vétéran des courses moto à l'époque, Harold Daniell signe la première victoire du Championnat du monde dans la catégorie reine en remportant le Senior TT avec sa Norton. Leslie Graham, qui sera le premier Champion du monde de l'Histoire, rencontre un problème mécanique et devra attendre la course suivante pour s'imposer.

#50 16 juillet 1955 - GP des Pays-Bas

Sur le nouveau circuit permanent d'Assen, Geoff Duke remporte son quatrième titre 500cc, le sixième toutes catégories confondues, en seulement cinq ans. Ayant participé au mouvement des pilotes réclamant de meilleures rémunérations, il sera ensuite privé de licence six mois et ne parviendra pas à enchaîner avec d'autres titres.

#85 11 septembre 1960 - GP des Nations

À 26 ans, John Surtees dispute son dernier Grand Prix, et le remporte en catégorie 500cc. Deuxième quadruple Champion du monde de la catégorie reine, après Geoff Duke, il a obtenu un total de sept titres au cours de sa carrière moto. En cette fin de saison 1960, il s'est déjà engagé en Formule 1 et a signé une première pole position cette même année : l'heure est venue pour lui de mettre un terme à sa carrière moto et de passer sur quatre roues. Il sera Champion du monde de F1 quatre ans plus tard.

#100 19 août 1962 - GP d'Allemagne de l'Est

Le 100e Grand Prix mondial est remporté par Mike Hailwood, sur MV Agusta, dix ans après la première victoire de la marque italienne. L'Anglais est alors en route vers le premier de ses quatre titres consécutifs en 500cc.

#129 22 août 1965 - GP de Finlande

Alors que l'ère Hailwood touche à sa fin, celle d'Agostini commence ! Le pilote italien signe à Imatra sa première victoire en 500cc et s'assure de la deuxième place au championnat derrière l'Anglais. Il sera titré la saison suivante et ne s'arrêtera plus durant sept ans de suite !

Giacomo Agostini en 1972

#131 22 mai 1966 - GP d'Allemagne de l'Ouest

Jim Redman offre à Honda sa première victoire en 500cc, la première d'un constructeur japonais dans la catégorie. Honda deviendra par la suite la marque la plus victorieuse dans le championnat.

#191 14 août 1971 - GP d'Ulster

Neuf ans après ses débuts, Jack Findlay remporte sa première victoire, la première d'une deux-temps (une Suzuki) en 500cc depuis la création du championnat.

#200 24 juin 1972 - GP des Pays-Bas

Le 200e Grand Prix est remporté par Giacomo Agostini sur MV Agusta. La légende italienne va encore gagner pendant quatre ans et remporter 15 titres au total.

#207 22 avril 1973 - GP de France

Déjà vainqueur en 250cc ce même week-end, Jarno Saarinen remporte le premier Grand Prix 500cc qu'il dispute avec la toute nouvelle Yamaha quatre-cylindres deux-temps, une première pour une telle machine, conçue pour répondre aux MV Agusta de Giacomo Agostini et de Phil Rea.

#247 29 août 1976 - GP d'Allemagne de l'Est

Onze ans après la première, Giacomo Agostini signe sa 68e et dernière victoire dans la catégorie reine. C'est également la dernière victoire pour MV Agusta, qui s'en tient depuis à 139 succès et a été dépassé par Honda et Yamaha au rang des constructeurs les plus victorieux dans la catégorie.

#254 3 juillet 1977 - GP de Belgique

À Spa-Francorchamps, Barry Sheene établit le record de la moyenne la plus élevée sur une course de la catégorie reine : 217,37 km/h ! Devenu un pilote emblématique de Suzuki, il est alors en route vers son deuxième titre en 500cc.

#269 20 août 1978 - GP d'Allemagne

Tout juste arrivé en Championnat du monde, Kenny Roberts crée la sensation en devenant le premier Américain sacré. Il enchaînera avec deux autres titres consécutifs, ouvrant la voie à une génération de champions américains.

300 Grands Prix à l'aube des années 1980

#300 16 août 1981 - GP de Suède

Barry Sheene est le vainqueur du 300e Grand Prix du championnat. Il s'agit de son dernier succès et cela allait également être le dernier d'un pilote britannique dans la catégorie reine jusqu'en 2016.

#307 4 juillet 1982 - GP de Belgique

À 20 ans et 196 jours, Freddie Spencer remporte sa première victoire en 500cc et établit un record de précocité qui va résister jusqu'à Marc Márquez. C'est aussi la première victoire de la Honda trois-cylindres deux-temps.

Freddie Spencer et Eddie Lawson en 1984

#400 16 juillet 1989 - GP de France

Pour le 400e Grand Prix, c'est Eddie Lawson qui s'impose, sur Honda alors qu'il a été titré l'année précédente sur Yamaha. Il finira cette saison avec un nouveau sacre, premier à être titré une quatrième fois après Duke, Surtees, Hailwood et Agostini.

#500 1er septembre 1996 - GP d'Italie

Sept ans plus tard, Mick Doohan gagne le 500e Grand Prix du championnat. Après Wayne Gardner et avant Casey Stoner, Doohan a placé l'Australie au sommet des Grands Prix et se trouve à cette époque au beau milieu de ses cinq années d'invincibilité au championnat.

Le MotoGP ouvre une nouvelle page d'Histoire

#581 7 avril 2002 - GP du Japon

Le chapitre 500cc se referme, et l'ère MotoGP s'ouvre avec désormais des quatre-temps de 990cc. La première course de se dispute sous la pluie de Suzuka. Valentino Rossi (Honda) s'impose devant la wild-card Akira Ryo (Suzuki). Carlos Checa (Yamaha) complète le podium.

Grand Prix du Japon 2002

#600 25 mai 2003 - GP de France

Pour le 600e Grand Prix, Sete Gibernau bat Valentino Rossi au Mans, tous deux livrant l'un des duels qui vont marquer ce début des années 2000.

#602 15 juin 2003 - GP de Catalogne

De retour dans le championnat, Ducati signe sa première victoire mondiale depuis 1959, grâce à Loris Capirossi qui s'impose à Barcelone devant Valentino Rossi et Sete Gibernau.

#613 18 avril 2004 - GP d'Afrique du Sud

Après avoir signé sa dernière victoire sur Honda en remportant le dernier Grand Prix de la saison, Valentino Rossi gagne la première course qu'il dispute sur Yamaha. Il est le premier en catégorie reine à gagner deux courses consécutives avec deux constructeurs différents. Il obtiendra également le titre avec les deux marques en deux ans, comme l'avait fait précédemment Eddie Lawson en 1988 et 1989.

Valentino Rossi au GP d'Afrique du Sud 2004

#659 17 septembre 2006 - GP d'Australie

Au rang des nouveautés réglementaires des années 2000, la règle du flag-to-flag est appliquée pour la première fois : les pilotes passent par les stands pour changer de moto compte tenu de l'évolution des conditions de piste. C'est Marco Melandri qui s'impose.

#662 29 octobre 2006 - GP de Valence

Troy Bayliss revient pour un one shot, en remplacement de Sete Gibernau, blessé. Il remporte la dernière course de l'ère 990cc − la première qu'il dispute en Bridgestone − tandis que Nicky Hayden devient le premier pilote à battre Valentino Rossi au championnat MotoGP.

#677 23 septembre 2007 - GP du Japon

Pour la cinquième année du programme Ducati, Casey Stoner offre le titre au constructeur italien, le seul que la marque ait remporté à ce jour. Stoner est le troisième champion australien dans la catégorie.

Casey Stoner au GP du Japon 2007

#681 9 mars 2008 - GP du Qatar

Le MotoGP vit son premier Grand Prix nocturne, dans le désert qatari. La course est remportée par Casey Stoner devant le futur triple Champion du monde de la catégorie, Jorge Lorenzo, parti de la pole pour ses débuts.

#700 26 avril 2009 - GP du Japon

Jorge Lorenzo remporte le 700e Grand Prix. Après une première saison marquée par de grosses chutes, le Majorquin sera le dauphin de Valentino Rossi pour le dernier sacre du #46 cette année-là, puis il enchaînera avec une saison 2010 quasi parfaite pour remporter son premier titre MotoGP.

#770 21 avril 2013 - GP des Amériques

Marc Márquez sort vainqueur du deuxième Grand Prix qu'il dispute en catégorie reine. À 20 ans et 63 jours, il devient le plus jeune vainqueur de l'Histoire, commençant à écrire l'un des palmarès les plus riches du championnat.

Marc Márquez au GP des Amériques 2013

#786 10 novembre 2013 - GP de Valence

Marc Márquez devient le Champion du monde le plus jeune de tous les temps. Il est le premier rookie à être sacré en catégorie reine depuis Kenny Roberts en 1978.

#800 28 septembre 2014 - GP d'Aragón

C'est à nouveau Jorge Lorenzo qui gagne le 800e Grand Prix.

#839 30 octobre 2016 - GP de Malaisie

Alors qu'une saison parmi les plus riches touche à sa fin, Andrea Dovizioso devient le neuvième vainqueur différent de cette année record. Il s'est déjà imposé une première fois sept ans plus tôt, mais ouvre là une spirale victorieuse qui dure encore aujourd'hui.

Andrea Dovizioso au GP de Malaisie 2016

#848 25 juin 2017 - GP des Pays-Bas

Valentino Rossi signe ce qui est à ce jour sa dernière victoire, la 89e de sa carrière dans la catégorie reine. Il est à ce jour le plus victorieux, devant Agostini (68), Márquez (56), Doohan (54) et Lorenzo (47). À eux cinq, ces pilotes ont remporté... 35% des courses !

#882 1er juin 2019 - GP d'Italie

Au Mugello, là où avait été passé le cap des 350 km/h quatre ans plus tôt (par Michele Pirro sur Ducati), Andrea Dovizioso établit lors des EL3 de 2019 ce qui est à ce jour le record de vitesse de pointe enregistré dans le cadre d'un Grand Prix, en 356,7 km/h.

#891 6 octobre 2019 - GP de Thaïlande

Marc Márquez est titré pour la sixième fois. À 26 ans et 231 jours, il est le plus jeune à y parvenir, un record dont il dépossède Giacomo Agostini.

#898 7 août 2020 - GP de République Tchèque

KTM remporte sa première victoire en MotoGP, avec Brad Binder. Deux semaines plus tard, une seconde vient s'y ajouter...

#900 23 août 2020 - GP de Styrie

... et c'est Miguel Oliveira qui la signe. Après une première victoire sud-africaine, il s'agit d'un premier succès pour le Portugal.