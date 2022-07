À quoi servent les EL4 en MotoGP ?

Séance d'essais libres un peu à part, les EL4 (Essais Libres 4, ou Free Practice 4 en anglais) peuvent ne pas être considérés comme véritablement passionnants pour le spectacle puisque leur classement ne compte pas pour les qualifications, et qu'il est souvent considéré comme peu représentatif de la performance des pilotes. Et pourtant, cette session créée au moment du changement du format qualificatif effectué il y a neuf ans a toute son importance.

Un nouveau format

Lors de la manche inaugurale de la saison 2013 au Qatar, la grille MotoGP est entrée dans le vif du sujet en étrennant la nouvelle règlementation décidée pour les qualifications. Finie la traditionnelle heure entière mise à disposition jusqu'alors, place désormais à une heure répartie en trois séances : 30 minutes d'EL4 puis 15 minutes de Q1 et enfin 15 minutes de Q2.

Avant d'y parvenir, les pilotes doivent réaliser les meilleurs chronos possibles lors des trois premières séances d'essais libres afin d'entrer dans le top 10 au classement des temps combinés. Les 10 premiers passent ainsi directement en Q2, qui classe les 12 premiers sur la grille, et sont rejoints par les deux meilleurs de la Q1.

L'idée de ce nouveau format est de rendre la piste moins dangereuse afin que les pilotes les plus rapides et les pilotes les plus lents ne se gênent pas, et que chacun puisse attaquer comme il l'entend dans une séance qualificative dédiée. Cela permet également de donner plus de visibilité aux équipes évoluant en fond de grille.

La rapidité de ces deux séances de qualifications a sans aucun doute apporté un souffle nouveau au MotoGP en révolutionnant via un format court un système qui misait plutôt sur la durée.

Les EL4, un rôle fondamental ?

Fabio Quartararo.

Au milieu des trois premières séances d'essais qui se veulent déterminantes pour les qualifications, et ces dernières qui apportent un véritable spectacle, les EL4 font un peu pâle figure. Ils sont pourtant fondamentaux dans la stratégie des équipes, qui mettent le temps imparti au service de la course du lendemain. C’est en effet la seule session du week-end où la performance sur un tour ne compte pas, et où les pilotes peuvent réellement se concentrer sur leur rythme de course.

Ils peuvent contrôler la viabilité des réglages qu'ils comptent utiliser ou l'usure d’un pneumatique précis lors d'un long run, c'est-à-dire un long relais sans repasser par le box, exactement comme en course. Bien que la distance parcourue soit inférieure à celle effectuée le dimanche, elle reste conséquente et donc riche en enseignements à l'heure de peaufiner les derniers détails.

Dès lors, le classement des EL4 n'est jamais vraiment représentatif de ce qu'il va se passer ensuite en qualifications, chacun travaillant sur des choses bien précises et différentes de la performance au tour. "Ce sont deux séances différentes, l'une où on travaille pour la course et l'autre où on pousse au maximum", a expliqué Fabio Quartararo lors du Grand Prix des Pays-Bas.

"Certains pilotes peuvent démarrer les EL4 en pneus usés donc la position ne compte pas vraiment, c'est plus le travail réalisé. On doit sentir que ça va être utile pour la course. Parfois on peut terminer cinquième, sixième ou même dixième en EL4 et faire un meilleur travail que si on finit deuxième ou troisième."

Si ce manque de représentation de la performance pure peut sembler moins intéressant que les autres séances, les EL4 restent véritablement une session clé, dont l'impact ne se mesure réellement que le lendemain en course.

