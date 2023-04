L'absence de Marc Márquez à Austin, une opportunité à saisir ?

Le Grand Prix des Amériques s'ouvre ce vendredi avec un peloton MotoGP privé de deux noms qui comptent tout particulièrement sur place. D'abord Enea Bastianini, vainqueur 2022 de l'épreuve, qui a dû rester chez lui pour soigner une épaule blessée. Mais aussi le grand spécialiste du COTA qu'est Marc Márquez, lui aussi convalescent. C'est donc un GP des Amériques plus ouvert que jamais qui se profile et certains aimeraient bien en profiter...

"Franchement, Marc aurait été l'un des hommes à battre ici cette année, et Enea aussi", affirme Pecco Bagnaia. "C'est difficile à savoir d'une année à l'autre. On sait que le niveau de la Honda n'est pas le même qu'il y a quelques années et on progresse tous, alors ça aurait peut-être été plus difficile pour Marc d'être aussi compétitif qu'il l'a été par le passé. Mais il serait quand même à coup sûr venu ici pour se battre pour la victoire, parce que son interprétation de cette piste est incroyable, alors il aurait été un des hommes à battre. Et Enea l'aurait été aussi : l'année dernière, dans la dernière partie de la course, il était plusieurs dixièmes plus rapide que les autres."

Cependant, pour Marco Bezzecchi, qui arrive en leader du championnat, ce Grand Prix ne s'annonce pas plus facile en l'absence de ces pilotes : "Non ! Au final, il y a énormément de pilotes qui peuvent gagner et qui sont très rapides, le niveau est incroyable. Évidemment, Marc et Enea sont deux pilotes qui sont très bons ici. Marc a gagné… 20 000 fois ! Et Enea a gagné l'année dernière. Mais je pense que même sans eux, ça va être très dur."

"Certes, on a deux adversaires en moins, mais le niveau de tous les pilotes sera quand même élevé", renchérit Pecco Bagnaia, qui ne fait pourtant pas de secret de son ambition de réaliser le doublé ce week-end, pour mieux oublier sa chute en Argentine.

"Ça ne fait pas moins de pression, parce qu'on est tous compétitifs", les rejoint Johann Zarco. Mais le Français concède que l'absence de Marc Márquez ouvre tout de même de nouvelles possibilités de bien se positionner aux avant-postes, alors que l'Espagnol compte sept pole positions et sept victoires sur place en neuf éditions et qu'il n'a cédé que peu de terrain ces dernières années malgré ses blessures.

"Clairement, sans Marc ici, il est quasiment certain que ça laisse plus de place sur le podium ou dans le top 5 parce que même s'il est blessé, il se serait battu pour le podium. Donc on peut dire que ça fait peut-être une chance supplémentaire de monter sur le podium, mais pas moins de pression parce que tout le monde est très rapide", résume Zarco, deuxième du Grand Prix d'Argentine il y a deux semaines.

Un Márquez peut-il en cacher un autre ?

Et si Álex Márquez se chargeait de perpétuer la tradition familiale à Austin ?

Et si, en l'absence de Marc, le nom de Márquez continuait à briller à Austin ? C'est le pronostic que tentent certains, confortés par le bon début de championnat d'Álex Márquez, nouvelle recrue du clan Ducati via le team Gresini Racing, celui qui s'imposait ici-même l'an dernier.

"Je ne sais pas…" accueille timidement le Catalan. "C'est vrai que Marc n'est pas là. Si Marc vient à Austin, on sait qu'on a 50% de chances de gagner. Marc n'étant pas là, on a peut-être 85% de chances ! [rires] C'est déjà très bien avant de commencer le week-end. Mais je ne sais pas. C'est une nouvelle piste pour moi avec cette moto alors je ne sais pas ce que ça va donner pour nous."

Dans le top 5 du GP du Portugal puis de la course sprint argentine, le #73 a ensuite fait son retour sur le podium en se classant troisième de l'épreuve principale de Termas. Un premier podium en deux ans et demi qu'il a accueilli comme une petite revanche, reboosté par le changement radical qu'il sent dans ses performances depuis qu'il a quitté Honda pour Ducati.

"On a les idées assez claires quant à ce qu'on a besoin d'améliorer, alors on va faire de notre mieux à nouveau pour faire un week-end solide. Pourquoi pas… Mais ça n'est pas notre objectif à l'heure actuelle", poursuit-il en évoquant toujours ses chances de victoire. "Si on a la possibilité de monter sur le podium ou de gagner, on va clairement essayer, mais d'un point de vue réaliste on se situe plus ou moins entre la quatrième et la huitième places."