Malgré l'absence de Márquez, Espargaró reste privé des évolutions

L'absence de Marc Márquez, opéré pour la quatrième fois de l'humérus droit jeudi, change la donne chez Honda, qui perd son pilote le mieux placé au championnat malgré deux courses déjà manquées en 2022. Dans cette situation, il serait logique de voir Pol Espargaró, pilote de l'équipe officielle et deuxième meilleur représentant de la marque au classement général, assumer un rôle plus important, mais ce ne sera pas le cas cette semaine au Grand Prix de Catalogne.

Au cours des dernières courses, Márquez a mené le développement de la Honda, disputant le GP d'Italie avec un nouveau châssis et un bras oscillant modifié. Ces évolutions ne seront toutefois pas récupérées Pol Espargaró ce week-end mais par Takaaki Nakagami, qu'il devance pourtant de deux points au championnat. Après avoir confié au Mugello qu'il se sentait écarté du développement de la RC213V, Espargaró souhaitait bénéficier "à 100%" de la machine dont le pilote LCR va hériter ce week-end mais ils n'a pas obtenu gain de cause.

"Concernant le développement de la moto, zéro [changement à Barcelone] parce que la moto de Marc va aller à Taka ce week-end. Mon objectif est donc de continuer avec la moto que j'ai depuis le Qatar, pour être aussi rapide que possible", a confié le Catalan jeudi. "Je ne serai pas en charge du développement de la moto ce week-end. Pour [le test post-course de] lundi je ne sais pas, je n'ai pas eu le programme."

"J'ai demandé à avoir la moto de Marc", a ajouté Espargaró, qui n'a pas reçu de véritable explication sur cette décision : "Ce n'est pas mon problème, mon problème est de piloter la moto. C'est sûr que je demande les meilleures choses, les nouveautés, les dernières évolutions de la moto, mais je ne suis pas celui qui choisit si je l'aurai ou pas. Je suis payé pour piloter la moto et être aussi rapide que possible et c'est ce que je vais essayer de faire ce week-end."

Pol Espargaró

À titre personnel, Pol Espargaró est loin de se réjouir de l'absence de Marc Márquez, qu'il considère comme une référence importante pour que Honda soit en capacité de briller : "C'est sûr que ne pas avoir Marc est un problème, pour son coéquipier, pour moi et pour l'usine."

"J'aime tester des nouveautés sur la moto pour améliorer la situation", a-t-il précisé. "C'est la seule chose à faire, tester des nouveautés, essayer d'améliorer la moto pour améliorer les résultats. Si on n'essaie rien, on ne progresse pas, c'est assez évident. Même dans cette situation, je vais continuer à tout donner, comme toujours, et on verra si quelque chose changera et si on pourra être plus rapides ce week-end."

Espargaró se sent toujours "aimé" par Honda

Alors que se multiplient les spéculations sur son remplacement par Joan Mir l'an prochain, les décisions de Honda interrogent sur le statut de Pol Espargaró pour le constructeur. Désormais aligné aux côtés de Stefan Bradl, habituellement pilote d'essais, dans le team officiel, il doute lui-même de véritablement porter les espoirs de Honda actuellement. "Pour l'équipe [d'usine], c'est sûr, pour la marque je ne sais pas", a reconnu le #44. "On a quatre motos d'usine. Je pense que Honda veut que le pilote le plus rapide soit devant, peu importe qu'elle soit peinte dans une couleur ou une autre. Dans l'équipe, je dois faire mieux que Stefan et je vais essayer d'être le meilleur pilote Honda ce week-end."

Et alors qu'il n'a pas encore de contrat pour la saison 2023, faut-il voit dans ces choix techniques le signe que Honda a perdu confiance en son pilote ? "Je ne sais pas, je ne sais même pas pourquoi ils ont pris cette décision", a répondu l'intéressé. "Je me sens encore aimé par Honda et je reste pleinement impliqué envers la marque jusqu'à la fin de l'année, et peut-être avec une prolongation, mais c'est la situation actuelle et je l'accepte parfaitement. Taka est un pilote rapide, également très compétent pour tester ce genre de choses et il est plus lié à l'usine que moi. Je comprends qu'il ait reçu l'opportunité de tester de nouvelles pièces et je respecte ça."

Espargaró reste donc dans l'attente pour son avenir, n'excluant à ce jour ni un passage chez LCR, ni un changement de marque. "La silly season bat son plein, il y a beaucoup de rumeurs et de discussions dans le paddock", a-t-il observé pour le site officiel du championnat. "Chez Honda, il y a trois places que je peux occuper [seul Marc Márquez est sous contrat au-delà de 2022, ndlr], et il y a des places chez d'autres équipes, d'autres constructeurs, qui ont aussi des guidons libres. Il y a d'assez grosses discussions entre mon manager et d'autres constructeurs. On verra dans les prochaines courses. Je pense qu'il n'y aura pas à attendre longtemps pour savoir où j'irai, et ça sera intéressant."

Nakagami ravi de sentir un plus gros soutien technique

La situation est diamétralement opposé pour Takaaki Nakagami, qui sent la lumière revenir sur lui en l'absence de Marc Márquez, et constate déjà du changement en amont du Grand Prix de Catalogne puisque Honda va renforcer l'équipe technique chargée de soutenir LCR, en plus de la moto de développement dont il disposera.

"Sincèrement, maintenant que Marc n'est plus là, il semble que Honda va essayer de mieux soutenir notre côté", a déclaré le Japonais. "Je pense que plus de gens vont venir pendant les séances ou le week-end. Ça ressemble un peu à 2020, j'ai l'impression qu'ils veulent nous aider pour le développement et les résultats. Ça semble positif pour nous."

Takaaki Nakagami

"Une meilleure aide nous facilite la vie parce qu'on est une équipe satellite. On n'est pas une équipe d'usine donc une ou deux personnes en plus, ça aide beaucoup. J'espère que tout va bien se passer. Ce week-end, je m'attends à continuer à développer et à améliorer la moto, et j'espère que l'on pourra se battre pour le podium ou au moins le top 5 ou le top 6."

Nakagami pense justement que ce bond en avant pourrait être rendu possible par ce meilleur soutien technique : "Je sais que cette piste est difficile [pour la gestion des pneus] donc on doit développer l'électronique pour être plus constants. Il semble qu'une personne de l'électronique va rejoindre notre équipe ce week-end pour nous aider. C'est un élément clé pour la gestion des pneus, surtout ce week-end, puis le Sachsenring et Assen seront deux courses importantes avant la pause estivale.

Avec Germán Garcia Casanova

