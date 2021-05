Marc Márquez a fait trembler le box Repsol Honda lors des Essais Libres 3 du Grand Prix d'Espagne alors qu'il se trouvait à l'attaque pour s'octroyer une place dans le top 10 donnant un accès direct à la Q2.

Victime d'une très lourde chute au moment même où les autres pilotes Honda Takaaki Nakagami et Stefan Bradl réalisaient de très solides performances chronométriques, Márquez s'est retrouvé projeté contre une barrière de protection en bord de piste après avoir perdu le contrôle de sa Honda dans le virage 7 à près de 180 km/h, moto dont le carénage a été fortement endommagé.

Capable de se mettre debout lui-même mais semblant en premier lieu secoué après cette violente chute intervenue très tôt dans l'amorce du virage, le pilote espagnol, qui revient de neuf mois de convalescence et trois opérations chirurgicales au bras, a été emmené au centre médical pour un examen de contrôle. Le résultat en est rassurant, Repsol Honda ayant indiqué qu'il ne souffre que d'une contusion et "d'aucune blessure importante". Il a toutefois pris la direction de l'hôpital de Jerez afin d'y passer une IRM et un check-up. "Il s'agit [d'examens] de précaution. Márquez ne ressent aucune douleur ni inconfort", précise l'équipe.

Lire aussi : Pas de blocage pour Márquez en retrouvant le lieu de son accident

C'est sur ce même tracé de Jerez, en course, que ses espoirs de coiffer une nouvelle couronne mondiale avaient l'an dernier été annihilés par une autre chute l'ayant emmené vers un long et difficile parcours de remise en forme. Le pilote espagnol, leader de l'équipe officielle Honda, est revenu à la compétition lors de la dernière épreuve en date, il y a deux semaine, sur le GP du Portugal, qu'il a conclu à la septième place. Au championnat, Marc Márquez occupe actuellement la 14e position avec ces neuf premiers points, après avoir manqué les deux premières manches de la saison, disputées au Qatar.

La séance d'Essais Libres 3 au cours de laquelle est intervenue la chute du champion espagnol a vu Takaaki Nakagami s'octroyer le meilleur temps, devant le leader du championnat Fabio Quartararo et la wild-card de Honda, Stefan Bradl.

ACTUALISATION :

Peu après la séance, l'équipe Repsol Honda a communiqué la note suivante : "Pour vérifier son état après la chute du virage 7, Marc Márquez se rend à l'hôpital pour des contrôles supplémentaires. Ce sont des mesures de précaution et Márquez ne ressent aucune douleur ou gêne."

Le médecin du MotoGP, Angel Charte, a ajouté lors d'un entretien avec la chaîne espagnole DAZN : "Marc va parfaitement bien, mais j'ai pensé qu'il serait bon de faire un CT scan de contrôle et d'être plus tranquille. Il a une grosse contusion cervicale et au niveau de son dos, ça ne nous coûte rien de faire un CT scan. J'espère qu'il sera sur la séance de l'après-midi. J'insiste, c'est seulement un scanner de contrôle, rien de plus."

Quelques minutes après, le MotoGP indiquait officiellement que Márquez était apte à continuer le week-end de Jerez.