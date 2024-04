Acosta 10e dans la douleur : "Avant, tout était trop beau"

Au lendemain d'une deuxième place impressionnante dans le sprint alors que de nombreux pilotes ont été piégés par les conditions précaires, Pedro Acosta a vécu son dimanche le plus difficile depuis ses débuts en MotoGP. La journée a débuté avec une grosse chute lors du warm-up, sans gravité, et il a dû se contenter de la dixième place en course principale, son moins bon résultat dans cet exercice.

Déjà dixième sur la grille, Acosta a payé un mauvais départ et un contact avec Johann Zarco, et n'était plus que 18e après le premier tour. Le pilote Tech3 a passé les deux premiers tiers de l'épreuve à remonter dans le classement, entre dépassements et chutes de ses adversaires. Une fois de retour à la dixième place, il n'avait plus rien à espérer et a fini la course neuf secondes derrière Maverick Viñales, le premier à le devancer.

Le résultat est certes moins étincelant que les podiums de Portimão et Austin mais reste un solide top 10, qui fait d'Acosta l'unique pilote à avoir marqué des points dans toutes les épreuves disputées cette année, sprints et courses principales. Il attribue cette relative contre-performance à ses erreurs plus tôt dans le week-end, lors du warm-up mais aussi en qualifications, où il est tombé sous la pluie alors que la pole semblait à sa portée.

"C'est ce qui peut se passer si on fait de mauvaises qualifications, et ce n'est pas la meilleure chose de changer de moto juste pour la course", a expliqué l'Espagnol. "Au final, disons que la course n'a pas été mauvaise mais j'ai perdu beaucoup au départ parce que c'était le premier que je faisais avec cet embrayage, de tout le week-end. Les deux motos avaient le même mais je n'ai jamais exactement la même sensation."

"Concernant la course, le premier tour a été un désastre complet, j'ai perdu un peu de temps avec Zarco et Mir mais en tout cas, j'ai réussi à reprendre du temps et à me battre pour le top 10. C'était l'essentiel, c'était un bon résultat."

La progression constante d'Acosta a subi un petit coup d'arrêt en Espagne, mais le résultat décroché reste très satisfaisant pour un pilote qui ne disputait que son quatrième Grand Prix au plus haut niveau. "Un week-end d'apprentissage", a-t-il résumé auprès du site officiel du MotoGP. "Avant, tout était trop beau. On peut être satisfaits, on a fait un bon week-end finalement."

"En tout cas, on a beaucoup appris, on a repris beaucoup de positions", a-t-il ajouté. "C'était une mauvaise journée mais on était dans le top 10, c'était notre objectif pour la saison. On est sur la voie."

Quant à la chute de la matinée, Acosta l'a expliquée par des conditions restant précaires puisque la piste n'était pas encore parfaitement sèche : "La trajectoire était un peu humide après la nuit, il faisait assez froid, ce n'était pas les conditions les plus chaudes du week-end. C'était également assez difficile de comprendre où c'était plus humide ou plus froid dans la matinée, c'était assez dur à comprendre. Disons que je n'étais pas du bon côté."

Interrogé sur des difficultés potentiellement causées par du chattering – un problème "difficile à comprendre" qu'il a régulièrement mais plutôt avec un pneu tendre – ou par la complexité d'appréhender le réservoir plus lourd en début de course, Acosta n'a pas cherché d'excuse, rappelant qu'il était en tête après le premier tour à Austin.

"Ce n'était pas le cas en Amérique [d'avoir du mal à gérer le réservoir plein]. Au final, disons qu'on a eu du mal tout le week-end, toutes les motos Pierer Mobility. Les causes de mes difficultés n'étaient pas dues au grand réservoir, au pneu medium ou autre chose, c'était lié au départ. Si on ne s'envole pas bien, on peut facilement perdre beaucoup de places."