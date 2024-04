Acosta épate par son adaptation : "On l'appelle Bob l'éponge !"

Dès son premier test sur la KTM, à Valence l'an passé, Pedro Acosta a surpris par sa rapidité d'adaptation au MotoGP. Le champion 2021 du Moto3 et 2023 du Moto2 a confirmé cette impression lors des tests du début de l'année, puis dans ses deux premiers Grands Prix, où il s'est à chaque fois qualifié en Q2 avant de briller en course. À Losail, il a titillé les leaders avant de payer la dégradation de ses gommes et à Portimão, il a multiplié les dépassements et décroché son premier podium.

Chez Tech3, Hervé Poncharal est stupéfait par l'approche de sa recrue. Calme en toutes circonstances, Acosta semble ne jamais faire la même erreur deux fois, en tirant très vite les leçons de chaque événement. "On a un nouveau pilote, un rookie, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a aucune pression", a déclaré le patron de l'équipe française à Canal+. "Il dit 'Ne soyez pas nerveux les gars, je me sens bien, je ne suis pas du tout stressé, et tout ce dont j'ai besoin, c'est de rouler et rouler pour apprendre'."

"Il a fait un départ moyen au sprint, après il est bien remonté en faisant le deuxième meilleur temps absolu au départ. Il m'a dit 'C'est bien de faire des erreurs au départ, j'apprends', donc je reviens toujours sur ce terme depuis le début de l'année : on l'appelle Bob l'éponge, parce qu'il enregistre, il apprend ! Je ne lui ai rien dit de particulier, si ce n'est 'Continue de faire ton job, ce que tu as fait depuis tes premiers tours en MotoGP. C'est juste ce dont on a besoin'."

Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Guy Coulon, qui a quitté son poste de chef mécanicien fin 2020 mais reste très impliqué chez Tech3, partage le constat d'Hervé Poncharal. La capacité d'analyse et de maîtrise d'Acosta dans un environnement qu'il découvre à peine l'impressionne encore plus que ses performances. "Sur la piste, c'est toute une combinaison entre la façon de faire, la moto, les pneus. C'est un peu difficile de faire une analyse vraiment pointue", a expliqué Coulon. "Où j'ai l'impression qu'il y a une différence, c'est dans le box, parce qu'il a 19 ans."

"On a eu d'autres jeunes pilotes mais avec une telle précision dans le commentaire... Il digère tout rapidement. Faire un podium il y a dix ans après deux courses en MotoGP, ce n'était déjà pas commun mais ça pouvait être possible. Là, quand on voit la difficulté de contrôle de ces motos... Rien que les choses qu'il y a à faire : sur le guidon, à gauche il y a cinq leviers et six boutons, rien que ça ! Il faut mémoriser toutes ces choses-là, que ça devienne un automatisme et après seulement deux courses, ça m'épate."

Des pilotes "mangés comme des pasteis de nata"

Face à ce constat, il était presque naturel voir Pedro Acosta devenir le troisième plus jeune pilote à monter sur le podium en catégorie reine, et le plus jeune de l'ère MotoGP, dès son deuxième week-end de compétition sur la KTM. Coulon a adoré le voir doubler Marc Márquez et Pecco Bagnaia, deux des principales références du plateau.

"C'est un bon phénomène, rapide et sûr pour le moment. Finalement, on n'est pas trop étonnés, ce qui est paradoxal. On a quand même vu son aisance sur la piste, avec une moto qui tournait bien court dans les endroits délicats, qui était assez stable. Il avait 11 titres de Champion du monde, quelque chose comme ça, devant lui, et il les a mangés comme des pasteis de nata, ce qui était plutôt pas mal ! [rires]"

"On s'est régalés, lui aussi sûrement. Franchement, même si on s'attend à ce qu'il fasse des exploits, on est quand même un peu secoués."

Nicolas Goyon, team manager de Tech3, a eu du mal à croire au podium conquis par Acosta, au terme d'une course savamment construite et lors de laquelle les enseignements du sprint ont été retenus : "Après la course [sprint], on savait que Pedro avait un rythme intéressant. Malgré tout, après le sprint, il s'est plaint de deux-trois petites bricoles sur la moto donc on a amélioré ça, on a validé ça au warm-up. Il nous a fait un très bon warm-up, donc on savait qu'il y avait un coup à jouer."

"Ensuite, il a fait une course incroyable, on l'a vu un petit peu lent sur le départ sur le sprint et il avait à cœur de corriger ça. Il nous a fait un super départ, il a pris le rythme des leaders, il est resté les premiers tours avec les deux pilotes de chez KTM et les uns après les autres, il les a dépassés. Incroyable..."

"Il a dépassé Marc Márquez, multiple Champion du monde, il est resté plusieurs tours derrière le Champion du monde en titre, Pecco Bagnaia. Là, on s'est dit qu'il allait peut-être avoir un petit coup de mou. Je le voyais se décaler un peu de la trajectoire de Pecco, donc on s'est dit que son pneu devait peut-être un petit peu surchauffer à l'avant et qu'il avait déjà tout compris puisqu'il se décalait. Finalement, il l'a dépassé et [a réalisé] un final incroyable. On est super contents."