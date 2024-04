Acosta franchit un nouveau palier dans son ascension fulgurante

Pedro Acosta a décroché ce dimanche ce qui est à ce jour son meilleur résultat en MotoGP, à savoir la deuxième place du GP des Amériques. Mais le rookie a surtout fait le show, encore une fois, de quoi convaincre les tout derniers à oser encore faire la fine bouche devant le talent de ce jeune homme de 19 ans, totalement décomplexé quand il s'attaque aux Marc Márquez, Pecco Bagnaia et autres.

"Une des courses les plus marrantes de ma vie, même si je n'ai pas gagné !" Voilà le résumé qu'en a tiré le pilote Tech3, lui qui n'a retenu aucune attaque pour prendre une place ou la défendre, et a savouré avec gourmandise les bagarres de cette course spectaculaire.

Ce Grand Prix n'était que son troisième dans la catégorie, et pourtant il en a occupé la tête, par deux fois. On a même cru un instant qu'il allait pouvoir décrocher une première victoire qui aurait été historique au vu de son jeune âge.

Si elle lui a finalement échappé, c'est un Pedro Acosta ravi qui a dressé le bilan de sa course pour le site officiel du MotoGP. Lui qui soulignait samedi qu'il n'aime pas perdre et que sa quatrième place au sprint l'agaçait quelque peu, cette fois il est certain qu'il n'avait tout simplement pas ce qu'il fallait pour battre Maverick Viñales.

Pedro, cette deuxième place est ton meilleur résultat à ce jour et tu as même mené la course. Quel effet cela te fait-il ?

Vous n'imaginez pas à quel point j'ai pris du plaisir ! Je n'avais pas pris autant de plaisir depuis le Moto3, avec tellement de dépassements, des glisses, beaucoup de touchettes. Ça a été une course super... Enfin, jusqu'à ce que Maverick me passe comme une fusée !

Je suis en tout cas super content de la manière dont s'est déroulé le week-end et dont le team a travaillé. Ce matin, on a essayé le pneu arrière tendre et on n'en était pas vraiment certains, hier le soft n'était pas très bon. Et quand je vois à quel point ces gars-là croient en moi, peut-être même plus que moi, c'était vraiment génial. Je suis très reconnaissant d'être dans cette équipe, de travailler avec ces personnes géniales, et très reconnaissant à l'égard de Pierer Mobility parce qu'ils poussent comme des fous pour m'aider. Je suis plus que content de faire partie de cette famille.

Pedro Acosta a passé six tours en tête à Austin. Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

C'était la première fois que tu menais une course MotoGP : ça a été dur de contrôler tes émotions ?

Oh, c'était plus ou moins comme d'habitude mais j'essayais de me contrôler pour ne pas détruire les pneus parce qu'hier [samedi], j'ai été un peu en difficulté quand Jorge [Martín] m'a passé. J'ai juste essayé de ne pas faire surchauffer l'arrière, de ne rien faire de dingue, sinon tout ce qu'on fait au début, on le paye à la fin. J'ai donc essayé de garder mon calme et de ne rien faire de fou.

Dans le 11e tour, Marc Márquez t'a rattrapé et t'a dépassé, puis il est tombé devant toi. Qu'en as-tu vu ?

Le dépassement qu'il a fait a été super. Je pense qu'il est tombé parce qu'à cet endroit, à l'intérieur, on peut voir des traces d'humidité et qu'il était pas mal sur la gauche. En tout cas, c'était top de me battre avec les gars, et aussi avec Marc parce que j'apprends beaucoup de lui. Il a beaucoup de talent alors je suis plus que content de me battre avec lui.

Maverick Viñales a affiché un rythme très élevé, mais l'écart entre vous est descendu à neuf dixièmes. As-tu pensé avoir une chance de le rattraper ?

Mec, j'ai tenté tout ce que je pouvais tenter ! Maverick avait quelque chose de plus ce week-end, rien à dire. Je suis super content pour lui parce qu'on s'entraîne parfois ensemble à Barcelone et c'est un gros travailleur et un mec super sympa. Il a eu des moments difficiles ces deux dernières années. Je suis super content pour lui et pour sa famille.

Quand as-tu compris que tu ne gagnerais pas ?

Personne au monde ne pouvait le rattraper aujourd'hui ! Il suffit de voir le rythme qu'il avait. Au sprint aussi, quand j'ai vu le rythme qu'il a eu, c'était d'une autre planète. Aujourd'hui, c'était difficile mais j'ai essayé ! Quand il m'a passé, j'ai essayé de le bloquer et tout, mais c'était vraiment très difficile ! Et puis, j'ai essayé de freiner très fort au virage 12, mais c'était impossible de le repasser. Ça n'était pas mon jour.