Sans information sur son avenir, Acosta met la pression sur KTM

Les semaines avancent et KTM n'a toujours trouvé aucune solution pour placer Pedro Acosta en MotoGP. Les quatre pilotes actuels de la marque assurent être tous sous contrat pour la saison prochaine, la Dorna a exclu la possibilité d'autoriser une moto supplémentaire et les rumeurs pour rétrograder l'un des titulaires à un poste de pilote d'essais, qui ont visé Pol Espargaró puis Jack Miller, ont été démenties par les intéressés.

Acosta, dont le contrat avec KTM prévoit une promotion en MotoGP en 2024, s'impatiente de plus en plus face à l'absence de nouvelles. "J'aimerais savoir quand ils vont nous dire quelque chose", a confié le leader du Moto2 à DAZN pendant le week-end du GP d'Inde. "Il arrive un moment où c'est comme ça, je sais que j'ai de la place, je ne sais pas où, et ce n'est plus mon problème. Je ne peux plus rien faire, [Albert] Valera [son manager] fait ce qu'il faut, je vais essayer de faire de même, on ne peut plus rien faire. C'est déjà frustrant."

Jeudi, Acosta a profité d'une question sur le calendrier 2024 du MotoGP pour mettre à nouveau la pression sur KTM. "Je dois d'abord savoir où je roulerai, et après je regarderai le calendrier", a répondu l'Espagnol, précisant cependant qu'il n'avait "pas besoin de s'inquiéter".

Ces propos ont intrigué puisque l'arrivée d'Acosta en MotoGP semblait acquise mais faute de réponse, l'intéressé se dit obligé de douter. "C'est clair, non ?", a-t-il déclaré au site officiel du MotoGP. "Il faut que j'attende, d'abord de savoir [dans quel championnat] je vais rouler, parce que je pense que c'est plus important que le calendrier. Après, on verra où je roulerai. Tout est en suspens actuellement, on n'a pas de nouvelles à ce sujet. Je passerai peut-être une année de plus en Moto2, je ne sais pas."

Acosta "espère" être promu en MotoGP mais n'a eu aucune information de la part de KTM récemment : "Pour le moment, je ne sais rien, je préfère ne rien demander".

Pedro Acosta a remporté six courses en Moto2 cette année

L'idéal pour la marque serait de confirmer ses pilotes avant la fin de la saison puisqu'un test est prévu deux jours après et, non sans ironie, Acosta précise qu'une annonce sera faite "peut-être à Valence, on ne sait pas" mais il se montre contraint de rester patient : "C'est sûr que ce sera avant la fin de la saison. Il faut attendre".

Et alors qu'il a par le passé totalement exclu la possibilité de rester une troisième saison en Moto2, Pedro Acosta semble désormais craindre que ce soit sa seule possibilité de rouler la saison prochaine.

"Il y a toujours eu les deux possibilités mais je ne veux pas [toutes les] accepter. Je n'aime pas vraiment l'idée de rester une année supplémentaire en Moto2 parce qu'au final, je veux monter en MotoGP. Je pense que c'est la chose à faire à ce stade. On ne peut avoir peur de rien, il faut être réaliste et si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, on ne peut rien y faire. Je fais mon travail aussi bien que possible, je dois attendre."

Une nouvelle saison en Moto2 reste pourtant peu probable, d'autant plus que l'équipe Ajo a déjà annoncé la titularisation de Deniz Öncü, venu du Moto3, et de Celestino Vietti pour la saison 2024. "Je sais, je sais... Je n'ai rien à dire", a commenté Acosta à ce sujet.