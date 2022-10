Agostini espère voir Bagnaia lui succéder

Pecco Bagnaia tentera le week-end prochain, à Valence, de décrocher un titre de Champion du monde qui lui tend les bras, et il le fera en présence de plusieurs de ses illustres compatriotes ayant inscrit l'Italie au palmarès au fil des années. Valentino Rossi, d'abord, qui est son mentor mais aussi le dernier pilote italien à avoir remporté le titre dans la catégorie reine, en 2009 ; son prédécesseur Franco Uncini, dont le sacre remonte à quarante ans et qui est aujourd'hui délégué à la sécurité ; mais aussi Giacomo Agostini, sept fois titré en 500cc.

Le Roi Ago, qui fera le déplacement pour l'occasion, est à ce jour le dernier à avoir remporté un succès 100% italien, en ayant fait triompher la MV Agusta pour la dernière fois en 1972. Et c'est non sans fierté chauvine qu'il observe à présent le Turinois de 25 ans s'approcher de ce triomphe national, également réalisé dans les années 1950 par Umberto Masetti et Libero Liberati sur Gilera puis que d'autres ont tenté de rééditer en vain.

"Il est proche du titre. Un titre important car s'il le gagne cela interviendra de nombreuses années après ma victoire, en tant que pilote italien sur une moto italienne. Ce sera donc très important pour Bagnaia de gagner et de faire briller dans le monde la technologie italienne. […] C'est un grand honneur pour nous, Italiens", a estimé Giacomo Agostini en s'exprimant auprès de la Rai après la course de Sepang.

"Je crois que Bagnaia a commencé la saison avec beaucoup de pression", a-t-il observé pour juger la campagne du pilote Ducati, auteur de la plus forte remontée jamais observée. "Pendant l'hiver, tout le monde disait qu'il aurait la moto pour gagner, alors je pense qu'il a commencé en ayant beaucoup de pression et il a ensuite fait quelques petites erreurs, malheureusement. Mais ça arrive. Ensuite, à partir de la mi-saison, il a fait de grandes courses."

Giacomo Agostini en 1972, année de son dernier titre 500cc avec MV Agusta

Par trois fois, Giacomo Agostini lui-même a remporté le titre lors de la dernière manche de la saison. Un scénario qui s'accompagne d'une tension toute particulière, mais qu'il juge hautement favorable à Bagnaia aujourd'hui compte tenu de l'écart qui le sépare de Fabio Quartararo.

"Je pense qu'il décidera de la course après le départ", a estimé l'ancien pilote aujourd'hui âgé de 80 ans. "Dans les premiers tours, il verra où Quartararo se trouve, car il devra naturellement le contrôler, et à partir de là il décidera s'il lui faut se donner à 100% et prendre des risques, ou bien se contenter d'une place lui rapportant les points pour gagner le championnat."

"Ça ne devrait pas être une grande difficulté, étant donné la manière dont il pilote en ce moment. Je croise les doigts, mais je crois vraiment que le titre lui reviendra", a-t-il ajouté, concédant que son rival, malgré sa résistance affichée à Sepang, n'a plus qu'une chance minime. "Pour Quartararo ça ne sera pas facile de gagner la course parce qu'on sait malheureusement qu'il souffre en ce moment. Donc pour Bagnaia, ça devrait être fait. Mais attendons, parce que tant que ça n'est pas assuré mathématiquement, mieux vaut attendre."

