Giacomo Agostini est le pilote le plus titré de l'histoire du MotoGP avec 15 titres à son palmarès. Les récents résultats obtenus par Marquez, cependant, ébranlent définitivement la suprématie du pilote italien, qui pourrait bientôt être détrôné par l'espagnol.

Lors d'une longue interview avec le journal espagnol Marca, Agostini a commenté cette possibilité : "Marc est jeune et a déjà beaucoup gagné, un jour il pourrait me surpasser. Il m'a promis que si jamais il me dépasse, il m'invitera à la fête avec des filles et des amis."

Mais l'an prochain, à côté du talent de Cervera, son frère Alex, fraîchement couronné Champion du Monde Moto2, le rejoindra dans le garage Honda. Le jeune Espagnol devra remplacer Jorge Lorenzo, qui a décidé de se retirer du MotoGP à la fin de l'année 2019 en raison de trop nombreuses blessures.

Agostini, abordant cette question, a commenté : "Alex ne pouvait pas dire non à cette proposition. Bien sûr, il y a maintenant un risque qu'il soit comparé à son frère. Les gens ne veulent pas attendre. L'important sera de le laisser tranquille et de le faire grandir. Je suis sûr que Marc l'aidera beaucoup. C'était très difficile pour Lorenzo de s'arrêter. Après sa dernière chute, au cours de laquelle il a failli se retrouver en fauteuil roulant, il a commencé à penser à s'arrêter".

Enfin, le quinzième Championnat du Monde a conclu avec Valentino Rossi : "Une équipe a besoin de pilotes jeunes et rapides. Yamaha a Vale, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Si j'étais dans l'équipe d'Iwata, je parierais sur Viñales et Quartararo. Vale ne gagne plus comme avant. Dans la vie, il faut aller de l'avant et ne pas regarder en arrière. Il aime courir, donc si Yamaha est heureux, il continuera."